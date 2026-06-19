Selección Paraguaya
19 de junio de 2026 a la - 22:44

Paraguay confirma su once para el encuentro ante Turquía

La bandera paraguaya que llevará al campo de juego el capitán albirrojo, Gustavo Gómez, para enfrentar a Turquía, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.
La bandera paraguaya que llevará al campo de juego el capitán albirrojo, Gustavo Gómez, para enfrentar a Turquía, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

El entrenador de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro introduce dos variantes para el encuentro a celebrarse en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, con la obligación de sumar para seguir viva en el Mundial.

Por ABC Color

Tras la dura caída en el debut ante los Estados Unidos, la selección paraguaya se enfrenta a Turquía por la segunda fecha de la fase de grupos. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro está obligado a sumar para mantener intactas sus posibilidades de clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

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Como se venía manejando en la previa, Gustavo Alfaro presenta dos variantes en el equipo con relación al once que cayó en el estreno ante la coanfitriona Estados Unidos. El primero de ellos es el ingreso de Matías Galarza para tomar el lugar que había ocupado Damián Bobadilla en el mediocampo. Además, se confirma el ingreso de Isidro Pitta en el ataque en reemplazo de Antonio “Toni” Sanabria. En los demás puestos de la alineación, todo se mantiene igual.

Vestuario de Paraguay en el Levi's Stadium en Santa Clara, en la previa a lo que será el duelo ente Turquía, por la segunda ronda del Grupo D del Mundial 2026.
Vestuario de Paraguay en el Levi's Stadium en Santa Clara, en la previa a lo que será el duelo ente Turquía, por la segunda ronda del Grupo D del Mundial 2026.

Paraguay está listo para jugar ante Turquía con Orlando Gill en la portería, resguardado por una línea defensiva compuesta por Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso. En la zona de contención y creación estarán Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza y Miguel Almirón, mientras que la responsabilidad del ataque recaerá en la dupla ofensiva conformada por Isidro Pitta y Julio Enciso.

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