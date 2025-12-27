Contrato de Crédito Sindicado entre Itaú y Distrito Perseverancia

Participaron los accionistas del proyecto, así como representantes y altos ejecutivos de Banco Itaú y de los bancos participantes, GNB y Bancop.

Distrito Perseverancia es un proyecto inmobiliario de usos mixtos que pasa a convertirse en ícono de Asunción y genera un nuevo polo de desarrollo urbano.

Este proyecto atiende de forma conjunta al público de oficinas corporativas, zona comercial y residencias en altura, conformando un ecosistema novedoso y cómodo para trabajar, vivir o sencillamente visitar los locales comerciales y gastronómicos instalados dentro del proyecto, siempre pensado en la satisfacción y calidad de vida de sus habitantes.

Un proyecto disruptivo y de esta envergadura necesita de socios que puedan acompañar y potenciar su expansión.

En esa línea, Banco Itaú se convierte en el socio estratégico ideal aportando toda su experiencia local e internacional en la estructuración de operaciones, así como también mediante los productos y servicios que ofrece a través de su propuesta de valor integral, destacando las capacidades de conocimiento regional en la industria para desplegarlas localmente.

De esta manera, se pone de manifiesto la fuerte apuesta de Banco Itaú al sector inmobiliario, donde ya es líder en el financiamiento de créditos hipotecarios para ahora encaminarse rápidamente a ser también el principal banco en acompañar desarrollos inmobiliarios creando puestos de trabajo formales, mejorando la calidad de vida de los paraguayos, respetando el medio ambiente.