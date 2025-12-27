Tupi Marketplace: un ambicioso hito de innovación y crecimiento

La iniciativa representó una inversión histórica y reafirmó la visión de crecimiento de la empresa paraguaya, que se encamina a celebrar 30 años en 2026.

Con más de 11.000 m2 de superficie y más de 400 espacios para estacionamiento, el nuevo complejo fue diseñado con altos estándares de calidad con el fin de ofrecer comodidad, seguridad y una experiencia de compra integral a los clientes de la firma.

La propuesta reunió una amplia variedad de categorías, incluyendo indumentaria, tecnología, muebles, ferretería y juguetes, con opciones de pago al contado y en cuotas a través del sistema de créditos de Tupi.

Uno de los principales diferenciales del proyecto fue la incorporación del AutoStore, el primer robot de depósito de su categoría en el país.

Esta tecnología de origen noruego permite optimizar el almacenamiento y la expedición de productos, mejorando la eficiencia logística y los tiempos de atención al cliente.

El acto inaugural se realizó junto a los más de 1.300 colaboradores de Tupi. De hecho, la apertura inicial fue exclusiva para el equipo de la firma, como reconocimiento al esfuerzo, compromiso y trabajo que impulsó la concreción del proyecto.

“Esta apertura representa el triunfo del trabajo honesto, responsable, guiado por la inteligencia y la creatividad. Es un orgullo nacional haber logrado esto con manos 100% paraguayas, demostrando que el país puede lograr grandes cosas”, expresó Miguel Riveros, director y CEO de Tupi.