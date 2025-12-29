Penti, Damat y Panco Kids iniciaron su expansión con un lanzamiento exclusivo

La llegada de las marcas al país es impulsada por Julio Darwiche y su grupo empresarial, responsables de introducir este nuevo capítulo para el sector retail local.

El proyecto cuenta además con la dirección operativa de Jessica Coronel, gerente general, quien lidera la implementación y apertura de las tiendas en nuestro país.

Estas marcas representan el inicio de una ambiciosa estrategia de expansión del grupo, que planea apostar fuertemente por la incorporación de nuevas marcas que ya representa, así como por su crecimiento en otros sectores e industrias del mercado.

Estas marcas desembarcan con un concepto renovado de experiencia, diseño y estilo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sudameris se sumó como aliado estratégico

Sudameris acompañó la llegada de Penti y Damat ofreciendo beneficios exclusivos para sus clientes: 30% de reintegro y hasta 12 cuotas sin intereses en compras que se realizaron el 17 y 18 de diciembre, con un tope de compra de G. 5.000.000 por cada marca.

Penti, marca líder en lencería, medias, ropa interior, swimwear y accesorios, llega con una propuesta moderna, inclusiva y alineada a las últimas tendencias internacionales.

Con una fuerte presencia global, la marca combina diseño contemporáneo, innovación y máximo confort, ofreciendo una amplia variedad de productos pensados para acompañar todos los estilos, edades y momentos de la vida.

Su desembarco en el país incluye una tienda diseñada bajo su identidad internacional y una selección de productos especialmente curada para el público paraguayo, reafirmando su compromiso con la cercanía y la experiencia del cliente.

Moda masculina

Damat presenta dos líneas diferenciadas que reflejan su enfoque en la excelencia y la sofisticación masculina.

Por un lado, su línea Premium está confeccionada con algodón de alta calidad, priorizando el confort, la durabilidad y terminaciones superiores para el uso diario con un estándar elevado.

Por otro, la línea Prestigio representa la máxima expresión de la marca, incorporando telas de reconocidas casas italianas como Loro Piana, Zegna y otras prestigiosas tejedurías italianas.

Su catálogo abarca trajes, camisas, calzados, prendas casuales y accesorios, convirtiéndola en la opción ideal tanto para el hombre urbano como para quienes buscan distinción en eventos y ocasiones especiales.

Para los más pequeños

Panco Kids crea prendas infantiles de carácter exclusivo, combinando diseño contemporáneo con los más altos estándares de calidad y seguridad.

La marca utiliza algodón de calidad superior, especialmente seleccionado para el cuidado y confort de la piel de los niños, garantizando suavidad, durabilidad y bienestar en cada prenda.

Además, Panco Kids cuenta con algunos de los más altos niveles de certificación europea en seguridad textil, avales que solo alcanzan marcas infantiles de segmento premium, asegurando que cada colección cumple con estrictos controles en materiales, procesos y terminaciones.

Esta dedicación posiciona a la marca como una referencia en moda infantil de alta gama, pensada para acompañar a los más pequeños con estilo, protección y confianza.