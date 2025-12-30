COFAN celebra 90 años de historia, cooperación y visión de futuro

La Cooperativa COFAN Ltda. llega a sus 90 años consolidada como una de las instituciones más representativas del cooperativismo paraguayo, especialmente dentro del ámbito militar. Su historia se remonta a los años posteriores a la Guerra del Chaco, cuando en un contexto de profunda crisis social y económica surgió como una iniciativa solidaria liderada por el entonces general José Félix Estigarribia, junto a oficiales combatientes, con el objetivo de brindar apoyo a sus camaradas.

Lo que comenzó como un almacén de consumo evolucionó con el tiempo hasta convertirse en una cooperativa de ahorro y crédito formalmente constituida en 1991, manteniendo intactos sus valores fundacionales de ayuda mutua, compromiso y solidaridad. A lo largo de estas nueve décadas, COFAN supo adaptarse a los cambios del país y del sistema financiero, fortaleciendo su estructura institucional y ampliando su alcance.

Este crecimiento sostenido se refleja con claridad en la última década, bajo la gestión del presidente Rubén Báez, período en el que la cooperativa duplicó su cantidad de asociados y multiplicó significativamente su activo patrimonial. Más allá de los números, la actual administración se enfocó en la recuperación de la confianza institucional, posicionando nuevamente a COFAN como la cooperativa más grande dentro de las Fuerzas Armadas y con un sólido reconocimiento a nivel nacional.

Entre los hitos recientes se destaca la implementación de proyectos de alto impacto social, como el programa habitacional Che Róga Porã, que permitió la entrega de viviendas financiadas con fondos propios, así como la renovación integral de la Casa Central, una obra que pone en valor el patrimonio arquitectónico y refuerza la identidad institucional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A 90 años de su fundación, COFAN reafirma su misión de acompañar el desarrollo económico y social de sus asociados, combinando tradición y modernidad, y proyectando una visión clara hacia el futuro, con la mirada puesta en su centenario y en el fortalecimiento permanente del cooperativismo paraguayo.