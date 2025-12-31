Sorteos y beneficios exclusivos para los clientes de Sudameris

A través de esta campaña premiará a sus clientes con dos sorteos de gran envergadura.

El primer gran sorteo se realizará el 8 de enero de 2026 y tendrá como premio un Porsche Macan 4 Eléctrico 0 km.

El segundo sorteo será el 17 de mayo de 2026. En dicha ocasión, se otorgará un departamento de una habitación en Residencias Cedros como recompensa.

La manera de lograr cupones

Para participar, los clientes deben registrar sus facturas de compra en Distrito App, disponible para iOS y Android.

Cada G. 150.000 en compras genera cupones según la categoría de fidelidad del usuario: Distrito Insider (1 cupón), Distrito Premium (2 cupones) y Distrito Prestige (3 cupones).

Las facturas válidas corresponden a compras realizadas desde el 12 de diciembre de 2025.

Además, los clientes de Sudameris contaron con beneficios especiales entre el 19 y el 24 de diciembre de 2025, que incluyó un 30% de reintegro en extracto y la posibilidad de financiar sus compras hasta en 12 cuotas sin intereses, con un tope de compra de G. 15.000.000 durante el periodo de la promoción, para los comercios adheridos.

Durante estas fechas, los visitantes también podrán activar su tarjeta de crédito Sudameris al instante para acceder a los distintos beneficios que se ofrecen en el lugar.

Con esta iniciativa, Distrito Perseverancia busca celebrar su primera Navidad ofreciendo experiencias únicas y premios excepcionales para sus visitantes y clientes.

Más información disponible en el perfil oficial de Instagram @distritoperseverancia y en Distrito App.