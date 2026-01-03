Clean Tec inaugura su primera planta de químicos industriales

Si bien Clean Tec es una empresa joven en el mercado local, su nacimiento está respaldado por una sólida articulación regional.

La compañía surge de una alianza con dos empresas argentinas con más de tres décadas de experiencia: Seiq, especializada en la fabricación de productos químicos, y Royco, dedicada a la producción de herramientas de limpieza.

A este esquema se suma la trayectoria de Pedro Fariña Manchini al frente de Space, empresa de servicios de limpieza con seis años en Paraguay.

La nueva planta está enfocada en la elaboración de químicos industriales, destinados principalmente al mercado institucional.

La cartera total del grupo contempla alrededor de 150 productos, aunque en esta primera etapa se producirá una selección inicial de 15 ítems.

“Hablamos de químicos industriales, como desengrasantes, desodorantes de piso, desinfectantes, aerosoles para limpieza de tapizados y shampoo para autos, además de soluciones para lavanderías con suavizantes, blanqueadores de ropa y jabón líquido para ropa”, explicó Pedro Fariña Manchini.

El foco inicial estará puesto en el abastecimiento de sectores que requieren altos estándares de higiene y continuidad operativa.

“Empezamos con el mercado industrial más enfocado a lo institucional: empresas gastronómicas, hotelería, hospedajes en general, compañías que se autoabastecen de productos de limpieza y también empresas que prestan servicios de limpieza profesional”, detalló.

Una propuesta integral

Además de los químicos, Clean Tec incorpora una línea completa de herramientas que permiten una correcta aplicación de los productos, ofreciendo así una solución integral al cliente.

”Tenemos mopas, escurridores, baldes, cabos de aluminio, escobas, cepillos y tachos de basura, entre otros. La idea no es vender solamente el producto químico, sino también la herramienta para poder emplearlo”, explicó.

La inauguración de la planta representa también un paso natural dentro de un proceso más amplio impulsado por el propio ecosistema del sector.

Space está estrechamente vinculada a la creación de la Expo Limpieza, un evento pionero en el país que permitió generar vínculos internacionales y atraer inversiones.

“Esto representa un avance bastante interesante”, afirmó. “Primero empezamos con la empresa de limpieza ofreciendo servicios, luego buscamos innovar en el mercado y fundamos la Expo, que nos abrió las puertas para conocer inversores extranjeros, que son justamente estas dos fábricas que vienen hoy a Paraguay”, indicó.

En ese sentido, destacó el valor simbólico y estratégico de la inauguración. “Es una gratificación por la confianza que estamos recibiendo de inversores extranjeros y, por sobre todo, una apuesta al país”, destacó.

“Para nosotros es un orgullo ser los fundadores de la Expo Limpieza y que hoy nos tomen como referentes. Esto da la oportunidad de generar alianzas necesarias en un mercado que crece y que también necesita mejorar sus servicios, productos y niveles de calidad”.

Más info al (0981) 381-479, (0992) 197-690 y al correo info@cleantec.com.py.