Empresariales
03 de enero de 2026 - 02:00

Clean Tec inaugura su primera planta de químicos industriales

La familia Fariña Manchini, integrada por Vivian, Pedro, Ana María y Pedro (h), inauguró la planta industrial de Clean Tec S.A.
Con una visión orientada a la innovación, la profesionalización y el crecimiento sostenible, la empresa Clean Tec S.A. inauguró su primera planta de producción de químicos industriales en Paraguay, afianzando el sector de limpieza institucional y consolidando una alianza estratégica con compañías de amplia trayectoria en Argentina.

Si bien Clean Tec es una empresa joven en el mercado local, su nacimiento está respaldado por una sólida articulación regional.

La compañía surge de una alianza con dos empresas argentinas con más de tres décadas de experiencia: Seiq, especializada en la fabricación de productos químicos, y Royco, dedicada a la producción de herramientas de limpieza.

Fernando García, director y propietario de Royco Argentina, Pedro Fariña, fundador de Expo limpieza y Space, y Rodrigo Abete, director y propierario de Seiq Argentina, en el stand de Expo Limpieza Argentina 2025, realizada en la ciudad de Buenos Aires.
A este esquema se suma la trayectoria de Pedro Fariña Manchini al frente de Space, empresa de servicios de limpieza con seis años en Paraguay.

La nueva planta está enfocada en la elaboración de químicos industriales, destinados principalmente al mercado institucional.

La cartera total del grupo contempla alrededor de 150 productos, aunque en esta primera etapa se producirá una selección inicial de 15 ítems.

Clean Tec S.A. apuesta al desarrollo del país con una planta que integra producción, innovación y alianzas internacionales.
“Hablamos de químicos industriales, como desengrasantes, desodorantes de piso, desinfectantes, aerosoles para limpieza de tapizados y shampoo para autos, además de soluciones para lavanderías con suavizantes, blanqueadores de ropa y jabón líquido para ropa”, explicó Pedro Fariña Manchini.

Pedro Fariña Manchini, director de Clean Tec S.A.
El foco inicial estará puesto en el abastecimiento de sectores que requieren altos estándares de higiene y continuidad operativa.

“Empezamos con el mercado industrial más enfocado a lo institucional: empresas gastronómicas, hotelería, hospedajes en general, compañías que se autoabastecen de productos de limpieza y también empresas que prestan servicios de limpieza profesional”, detalló.

Una propuesta integral

Además de los químicos, Clean Tec incorpora una línea completa de herramientas que permiten una correcta aplicación de los productos, ofreciendo así una solución integral al cliente.

”Tenemos mopas, escurridores, baldes, cabos de aluminio, escobas, cepillos y tachos de basura, entre otros. La idea no es vender solamente el producto químico, sino también la herramienta para poder emplearlo”, explicó.

El proyecto surge de una alianza estratégica entre empresas con más de 30 años de trayectoria en la región.
La inauguración de la planta representa también un paso natural dentro de un proceso más amplio impulsado por el propio ecosistema del sector.

Space está estrechamente vinculada a la creación de la Expo Limpieza, un evento pionero en el país que permitió generar vínculos internacionales y atraer inversiones.

La nueva planta permitirá abastecer al mercado con desengrasantes, desinfectantes y otros productos de uso profesional.
“Esto representa un avance bastante interesante”, afirmó. “Primero empezamos con la empresa de limpieza ofreciendo servicios, luego buscamos innovar en el mercado y fundamos la Expo, que nos abrió las puertas para conocer inversores extranjeros, que son justamente estas dos fábricas que vienen hoy a Paraguay”, indicó.

Parte del amplio portafolio que representa Clean Tec S.A.
En ese sentido, destacó el valor simbólico y estratégico de la inauguración. “Es una gratificación por la confianza que estamos recibiendo de inversores extranjeros y, por sobre todo, una apuesta al país”, destacó.

“Para nosotros es un orgullo ser los fundadores de la Expo Limpieza y que hoy nos tomen como referentes. Esto da la oportunidad de generar alianzas necesarias en un mercado que crece y que también necesita mejorar sus servicios, productos y niveles de calidad”.

Además de químicos industriales, Clean Tec incorpora herramientas especializadas para una solución integral de limpieza.
Más info al (0981) 381-479, (0992) 197-690 y al correo info@cleantec.com.py.