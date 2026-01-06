Samsung presentó su visión “Tu compañero para vivir con IA” en CES 2026

Samsung Electronics mostró en Paraguay “Your Companion to AI Living” durante The First Look, su evento inaugural en CES 2026 en Las Vegas, Estados Unidos.

La empresa reveló cómo la inteligencia artificial se convierte en el eje de un ecosistema conectado que acompaña a las personas en su vida diaria, desde el entretenimiento y el hogar hasta el cuidado personal.

“Samsung está construyendo una experiencia más unificada y personal a través de dispositivos, pantallas, electrodomésticos y servicios”, afirmó Iván Spiess, Gerente de Marketing de Samsung Paraguay.

“Al integrar la IA en todas nuestras categorías, estamos liderando el camino hacia experiencias cotidianas más significativas impulsadas por IA”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Puntos clave del anuncio

La IA deja de ser una función para convertirse en una filosofía transversal que conecta dispositivos, servicios y experiencias. Un ecosistema global conectado que permite experiencias personalizadas, proactivas y significativas.

Integración de IA en pantallas, electrodomésticos, dispositivos móviles, wearables y servicios. Seguridad avanzada como pilar del ecosistema, con Samsung Knox y Knox Matrix.

Compañero de entretenimiento: pantallas que entienden y se adaptan Principales innovaciones en TV, audio y monitores: Micro RGB de 130”: nueva era del color con la gama cromática más amplia de Samsung, diseño Timeless Frame y Micro RGB AI Engine Pro.

Vision AI Companion (VAC): IA que recomienda qué ver, qué comer y qué escuchar, extendiendo la experiencia más allá de la pantalla.

Modos inteligentes impulsados por IA:

AI Soccer Mode Pro para una experiencia tipo estadio.

AI Sound Controller Pro para personalizar audio por voz.

Compatibilidad total con comandos de voz en TVs Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED y UHD.

HDR10+ ADVANCED y Eclipsa Audio, el nuevo sistema de sonido espacial incluido en todos los TVs 2026.

Siete años de actualizaciones del sistema operativo Tizen, garantizando longevidad y evolución del producto.

Nuevos productos destacados:

OLED S95H ultradelgado con estética de galería.

Proyector portátil The Freestyle+, adaptable a superficies irregulares.

Audio y gaming:

Nuevos altavoces WiFi Music Studio 5 y 7, diseñados por Erwan Bouroullec.

Nueva línea de monitores Odyssey 2026, liderada por el Odyssey G9 3D 6K

Entre otras novedades que hacen que la experiencia del hogar mediante artefactos cotidianos manejados con IA vaya a otro nivel.