TECH Universidad, líder en empleabilidad, encabeza el ranking con el mayor número de egresados insertados profesionalmente

La demanda de profesionales con formación superior y de postgrado se ha incrementado considerablemente en los últimos años, aspecto en el que TECH Universidad ha incidido con el lanzamiento de un amplio catálogo de titulaciones enfocadas a aumentar la empleabilidad de sus alumnos.

Gracias a las habilidades y destrezas que desarrollan con estos programas, el porcentaje de egresados que consigue un puesto de trabajo acorde a su nivel de cualificación en menos de un año, tras culminar la relación académica, es del 99%.

La universidad ha constatado que los especialistas con mayores capacidades y competencias cuentan con más posibilidades para acceder a empleos del máximo nivel, con mayor rentabilidad económica y prestigio laboral.

Por ello, el foco de TECH en todos y cada uno de sus títulos es el de la práctica efectiva, garantizando la combinación de la teoría más refinada con casos simulados y ejemplos reales que ayudan al alumno a contextualizar y aplicar todos los conocimientos adquiridos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, estos títulos son creados por los mejores expertos de cada área, seleccionados minuciosamente por la universidad tanto por sus méritos profesionales como académicos.

Así, miles de estudiantes culminan sus experiencias lectivas cada año con mayores posibilidades de crecer laboralmente, apoyándose en conocimientos innovadores y vanguardistas de su campo a través del curso de titulaciones de postgrado adaptadas a toda clase de situaciones y perfiles profesionales.

Sin embargo, no solo se trata de una oportunidad para las personas en búsqueda activa de empleo. El Foro Económico Mundial ya ha alertado de que, debido al avance tecnológico e industrial actual, la mitad de los trabajadores deberán actualizarse para mantener sus puestos laborales.

Esto impulsa a una búsqueda de conocimiento constante en áreas como la médica, las empresariales, las Finanzas, la Informática, el Diseño o los Videojuegos, todas ellas cubiertas por TECH en sus numerosas facultades.

Esta búsqueda continua por la alta calidad académica no ha pasado por alto ante los más de 500.000 egresados de esta universidad.

De hecho, y tras más de 4.000 valoraciones, TECH ha conseguido un 4,9 sobre 5 de puntuación en la rigurosa web de reseñas Trustpilot, famosa por comprobar la veracidad de cada una de las opiniones vertidas.

Reconocida por Forbes como la mejor universidad del mundo

La prestigiosa revista Forbes ha reconocido a TECH como la mejor universidad online del mundo, destacando la implementación de nuevas tecnologías en su metodología pedagógica de aprendizaje en línea.

Prescindiendo de clases presenciales y horarios prefijados, TECH da a sus alumnos la total libertad para adaptar la carga lectiva a sus propios intereses o responsabilidades, pues todos los contenidos son accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El prestigio de TECH le ha servido para ganarse, también, el aval de ser la Universidad Oficial de la NBA, con una colaboración única en la que los alumnos accederán a un contenido puntero en el ámbito de la actividad física.

Ya sean deportistas, sanitarios o emprendedores, sus programas recorren las áreas más importantes del negocio y de la industria deportiva con los conocimientos prácticos necesarios para ser expertos del sector.

TECH es la mayor Universidad Digital del Mundo

TECH cuenta actualmente con una gran oferta de actualización y capacitación profesional. Sus titulaciones abarcan desde licenciaturas y másteres basados en amplios campos de conocimiento, hasta Expertos y Cursos Universitarios para los profesionales que buscan una especialización más focalizada.

Por si fuera poco, siendo conscientes de que la innovación pedagógica es necesaria en un mundo educativo siempre cambiante, TECH ha refinado y perfeccionado la metodología Relearning para la elaboración de sus titulaciones.

De esta manera, el alumno no tendrá que invertir extensas horas en adquirir todo el conocimiento ofrecido, sino que los conceptos claves y técnicas prácticas más relevantes serán reiterados de forma natural a lo largo de todo el proceso académico.

Todo ello conforma una oportunidad esencial para profesionales en todas las especialidades o ramas laborales posibles.

Siendo la educación de postgrado un requisito sine qua non para alcanzar los mejores puestos profesionales, los alumnos de TECH cuentan con la ventaja de acceder a una información exhaustiva, completamente digital y adaptada al mercado laboral del presente.

TECH, la “Harvard online”, cuenta con el mejor claustro docente internacional<b> </b>

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%.

Está reconocida oficialmente en América, como TECH Universidad (México). Asimismo, tiene una sólida presencia en África, con TECH RUCU University (Tanzania) y TECH Euromed University (Marruecos), y en Europa a través de TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad (España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH tiene presencia en más de 150 países y ha sido reconocida en dos ocasiones por el Financial Times como una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años.

Esto le ha permitido convertirse en la universidad oficial de la NBA, ofreciendo programas exclusivos impartidos por destacados directivos, entrenadores y exjugadores de la principal liga de baloncesto del mundo.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como la “mejor universidad online del mundo”, destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard.

Además, cuenta con un claustro docente ivy league, al nivel de Harvard o Stanford. Sus más de 6.000 profesores trabajan en las mejores compañías, organizaciones e instituciones del mundo.

Las mayores multinacionales (Amazon, Apple, Google, Nike…), los mejores hospitales (Clínica Mayo, MD. Anderson…) o las mejores instituciones deportivas (Boston Celtics, Dallas Cowboys…) prestan a sus mejores profesionales para dirigir los programas académicos de TECH.

La calidad de su infraestructura digital y su alto estándar educativo han sido reconocidos por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada únicamente al 3% de las mayores instituciones digitales.

TECH también es considerada la Universidad mejor valorada por sus alumnos, con una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 25.000 valoraciones públicas en los principales portales internacionales.