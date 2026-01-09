Santa Rosa lleva la experiencia 100% Off Road a la temporada veraniega en San Bernardino

El predio funciona en Santiago Otto Shaerer esquina Cerro Corá, en la ciudad de San Bernardino, y se posiciona como un punto de encuentro para amantes de los motores y veraneantes que buscan una alternativa distinta. En un ambiente con música, activaciones de marca e invitados especiales, los visitantes pueden conducir vehículos todoterreno y experimentar de primera mano su tecnología, confort y rendimiento.
El principal atractivo es una pista Off Road diseñada para test drives en condiciones reales, con obstáculos, pendientes y superficies irregulares que permiten evaluar el desempeño de los vehículos en distintos escenarios. Las marcas disponibles para el test drive son Renault, Jetour, GWM, JaC, Soueast, Leapmotor, Jmev y Zeekr.
La propuesta va más allá de una simple prueba de manejo
El espacio cuenta con sectores de esparcimiento, música en vivo y actividades pensadas para toda la familia. A lo largo del verano, se prevén experiencias especiales, sampling y dinámicas para complementar la visita.
Para quienes deseen acercarse, el lugar abre sus puertas de lunes a jueves, de 09:00 a 18:00, y de viernes a domingos, de 09:00 a 20:00.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Durante toda la temporada, el equipo de Santa Rosa brindará asesoramiento personalizado a los interesados, presentando las novedades y tendencias del mercado automotor.
Santa Rosa invita a los veraneantes a vivir la experiencia Off Road y descubrir las prestaciones de cada uno de sus modelos.