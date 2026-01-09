Empresariales
09 de enero de 2026 - 14:04

Santa Rosa lleva la experiencia 100% Off Road a la temporada veraniega en San Bernardino

Santa Rosa lleva la experiencia 100% Off Road a la temporada veraniega en San Bernardino
Santa Rosa lleva la experiencia 100% Off Road a la temporada veraniega en San BernardinoFaustina Agüero

San Bernardino suma desde enero una propuesta diferente para la temporada de verano. El Grupo Santa Rosa habilita “Santa Rosa Off Road”, un espacio experiencial que invita al público a conocer y poner a prueba la potencia de los vehículos de última generación en un entorno especialmente diseñado.

Por Faustina Agüero

El predio funciona en Santiago Otto Shaerer esquina Cerro Corá, en la ciudad de San Bernardino, y se posiciona como un punto de encuentro para amantes de los motores y veraneantes que buscan una alternativa distinta. En un ambiente con música, activaciones de marca e invitados especiales, los visitantes pueden conducir vehículos todoterreno y experimentar de primera mano su tecnología, confort y rendimiento.

El principal atractivo es una pista Off Road diseñada para test drives en condiciones reales, con obstáculos, pendientes y superficies irregulares que permiten evaluar el desempeño de los vehículos en distintos escenarios. Las marcas disponibles para el test drive son Renault, Jetour, GWM, JaC, Soueast, Leapmotor, Jmev y Zeekr.

La propuesta va más allá de una simple prueba de manejo

El espacio cuenta con sectores de esparcimiento, música en vivo y actividades pensadas para toda la familia. A lo largo del verano, se prevén experiencias especiales, sampling y dinámicas para complementar la visita.

comercial en San Bernardino. Fotos que sacó Faustina. De Fausti Agüero <faustiaguero1@gmail.com> Destinatario foto@abc.com.py Fecha 09-01-2026 06:54
El principal atractivo es una pista Off Road diseñada para test drives en condiciones reales.

Para quienes deseen acercarse, el lugar abre sus puertas de lunes a jueves, de 09:00 a 18:00, y de viernes a domingos, de 09:00 a 20:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante toda la temporada, el equipo de Santa Rosa brindará asesoramiento personalizado a los interesados, presentando las novedades y tendencias del mercado automotor.

Santa Rosa invita a los veraneantes a vivir la experiencia Off Road y descubrir las prestaciones de cada uno de sus modelos.