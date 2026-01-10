Empresariales
Con el Grupo Nissei, Ferso desembarcó en Asunción

Corte de cinta en apertura de Ferso Asunción.SILVIO ROJAS

Ferso es una marca presente en el mercado desde 2017, la misma está enfocada en el desarrollo de indumentaria personalizada, tanto deportiva como empresarial, con un alto estándar de calidad. La marca, en sociedad desde el 2023 con el Grupo Nissei, abrió su tercer showroom al público, y esta vez en Asunción.

La nueva tienda, ubicada en la calle Senador Long 598 casi Lillo, refuerza el compromiso de Ferso de acercar indumentaria deportiva con foco en calidad, tecnología, confort y una experiencia de compra acompañada por especialistas.

Por estos motivos, la marca ofrece colecciones pensadas para diferentes intensidades y estilos de entrenamiento, incluyendo líneas para actividades al aire libre y alto rendimiento. Además, la firma brinda propuestas diseñadas especialmente para el segmento femenino.

De igual forma, la marca acompaña el movimiento de cada persona con innovación aplicada a sus prendas, y reafirma su espíritu con el lema: “Ferso, Your best move”.