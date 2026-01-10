Pinedo Shopping entregó tres camionetas SUV 0 km

La iniciativa tuvo como principales premios tres automóviles Volkswagen Tera 2026, además de un año de combustible gratis para cada ganador, provisto por Puma Energy, fortaleciendo el atractivo y el alcance de la propuesta comercial.

Los felices ganadores del sorteo y quienes recibieron las camionetas fueron Walter Luraghi con terminación de cédula 659, Néstor Bernal con terminación de cédula 294 y Marce Ayala con terminación de cédula 423.

La mecánica promocional permitió el canje de cupones virtuales por compras acumulativas desde G. 150.000, otorgando un cupón por cada monto alcanzado. Asimismo, las facturas emitidas por el supermercado Areté Pinedo duplicaron las oportunidades de ganar.

El proceso de carga y validación de comprobantes fue autogestionado por los clientes a través de la app Pinedo.

