10 de enero de 2026 - 01:00

Universitaria realizó su Sorteo de Reyes 2026

Los premios fueron para el aprendizaje y la recreación.
La Cooperativa Universitaria llevó a cabo su tradicional Sorteo de Reyes 2026; una iniciativa que celebró la magia de esta fecha tan especial, compartiendo ilusión, alegría y momentos inolvidables con sus socios y sus familias.

Por ABC Color

Bajo el espíritu de los Reyes Magos, la jornada se convirtió en un espacio de encuentro, emoción y esperanza, reafirmando los valores de solidaridad, cercanía y comunidad que caracterizan a la institución.

En esta edición, el sorteo contó con un total de 10.289 cupones generados, reflejo de la activa participación, la confianza y el vínculo que une a miles de socios con la cooperativa. Cada cupón representó una historia, una familia y un sueño compartido. Los premios fueron pensados para promover el disfrute, el aprendizaje y la recreación: 20 tablets, 20 bicicletas aro 26, 10 PlayStation 5, 10 relojes Smart, 5 Nintendo Switch, 15 Notebooks, 10 monopatines eléctricos y 10 piscinas autoportantes.

A través de esta acción, la Cooperativa Universitaria reafirma su compromiso con el bienestar de sus socios, fortaleciendo los lazos familiares y comunitarios.