Fundación Texo: se inicia convocatoria para Clínica de Arte 2026

La Clínica de Arte se desarrollará a través de un concurso de portafolios y la presentación de un proyecto expositivo, individual o colectivo, con un máximo de cuatro integrantes por propuesta. El programa estará dirigido por el artista y curador Fredi Casco y no tiene costo de participación. La postulación es gratuita y permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2026, con un total de diez cupos disponibles.

El programa contempla un acompañamiento intensivo de dos meses, orientado al desarrollo conceptual, metodológico y formal de los proyectos seleccionados. Los encuentros de tutoría se realizarán todos los miércoles, del 4 de febrero hasta finales de marzo de 2026, en el horario de 18:00 a 20:00, en una locación que será informada por la organización. Para participar de la exposición final, los artistas deberán cumplir con una asistencia mínima del 80 % de las sesiones.

Los proyectos resultantes serán presentados en una exposición colectiva en la sede de la Fundación Texo, ubicada en Paraguarí 852, y el proceso creativo contará con difusión a través de las plataformas digitales de la institución, ampliando la visibilidad de los artistas y sus obras.

Como parte del programa, la Colección Nasta se reserva la posibilidad de adquirir una o más obras desarrolladas durante la clínica, mediante acuerdo previo con los artistas o colectivos participantes. Se aceptan tanto proyectos en curso —en cualquier etapa de desarrollo— como ideas aún no iniciadas.

La postulación deberá realizarse a través del formulario en línea habilitado por la organización e incluir información detallada del artista y del proyecto, como biografía, statement artístico, descripción conceptual y técnica de la propuesta, portafolio en formato PDF, materiales visuales y una propuesta de actividad de mediación con públicos.

La Clínica de Arte forma parte de los programas Contar El Arte y Mostrar el Arte. Además, es organizada por la Fundación Texo, presentada por la Fundación Itaú y cuenta con el apoyo de ambas instituciones, consolidando una alianza orientada al desarrollo sostenible del ecosistema cultural local.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse con la coordinación del programa a través del correo coordinacion@fundaciontexo.org.