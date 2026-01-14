delSol celebró la entrega de premios de su Promoción Navidad 2025

delSol Shopping llevó a cabo la entrega de premios correspondientes a su Promoción de Navidad 2025, denominada “En cada Navidad en delSol, nace la ilusión”, una campaña que se desarrolló desde el 19 de octubre de 2025 hasta el 9 de enero de 2026, premiando la preferencia y fidelidad de sus clientes con experiencias únicas y premios de alto valor.

En el marco de la modalidad “Navidad Anticipada”, el gran premio fue un Audi Q3 0 km, modelo 2025, cuyo ganador resultó ser Kurt Bendlin. La entrega del vehículo se realizó con la presencia del gerente general de delSol Shopping, Gustavo Piris, quien hizo entrega oficial del premio, y de la escribana Analía Doldán, encargada de certificar la transparencia y legalidad del proceso.

Por su parte, el gran sorteo final, realizado el 9 de enero, tuvo como premio principal un Audi Q6 e-Tron, 100% eléctrico, resultando ganadora Giuliana Galli. La entrega se realizará próximamente, atendiendo a que la ganadora se encuentra actualmente de viaje. Asimismo, Andrea Casella fue la ganadora de un viaje a Europa para dos personas, con destino a elección.

La mecánica de la promoción permitió que todas las facturas cargadas en la app delSol generaran cupones digitales por cada G. 150.000 en compras, mientras que los clientes que utilizaron la tarjeta delSol Atlas accedieron a doble cupón, incrementando sus chances de ganar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta iniciativa, delSol Shopping reafirma su compromiso de generar experiencias memorables, fortalecer el vínculo con sus clientes y consolidarse como un espacio donde cada Navidad se vive de manera especial.