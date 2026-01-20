Clientes de Banco Itaú ya pueden sumar sus tarjetas American Express a las billeteras digitales en Paraguay

Con esta incorporación, Itaú acompaña la evolución de los pagos digitales, impulsando soluciones más eficientes y seguras tanto para los usuarios como para los comercios.

¿Cómo agregar la tarjeta AMEX Itaú a Google Wallet?

Descargar la aplicación Google Wallet desde Google Play Store. Abrir la app e ingresar los datos de la tarjeta de crédito. Seleccionar el método de autenticación preferido (SMS o correo electrónico) y autorizar el registro.

Una vez completado el proceso, el cliente podrá pagar en cualquier comercio que acepte pagos sin contacto.

Para Apple Pay, los usuarios pueden sumar su tarjeta American Express directamente desde la app Wallet de Apple o desde la aplicación Itaú, siguiendo unos simples pasos.

Este lanzamiento permite que más clientes accedan a la tecnología NFC disponible en sus dispositivos móviles, avanzando hacia un ecosistema de pagos más moderno y seguro en Paraguay.

