“Frescura Nivel Sprite” refresca el verano 2026

Los fines de semana se puede visitar el stand en la plaza central de la ciudad.

Con su actitud fresca y su sabor característico, Sprite desarrolla la campaña Frescura Nivel Sprite, una propuesta que invita a disfrutar de la temporada con experiencias pensadas en el público que visita uno de los principales destinos turísticos del país.

Las activaciones que se tienen en San Bernardino incluyen dinámicas interactivas, entrega de merchandising y desafíos diseñados para generar una conexión espontánea y divertida con el público.

A esto se suman acciones especiales en días y horarios puntuales, con música, juegos y experiencias compartidas. Además, la campaña incorpora un mensaje de sustentabilidad, con la instalación de puntos de recupero de envases en la peatonal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy