Air Europa busca incorporar hasta 40 A350-900 a su flota

El acuerdo definitivo, firmado en diciembre de 2025, que siguió a la rúbrica del memorando de entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU) en el marco del Salón Aeronáutico de Dubai, constituye el eje central del proyecto de renovación de la flota de largo radio de la aerolínea.

Asimismo, representa la mejor garantía para continuar con su expansión empleando para ello un avión que destaca por su avanzada tecnología y el confort que proporciona su diseño.

El A350-900 permitirá seguir ofreciendo la mejor propuesta de servicio a bordo, especialmente en las rutas con Latinoamérica, que constituyen la parte más distintiva de la oferta de Air Europa.

Su capacidad, tanto para el transporte de pasajeros como para la carga aérea, se unen a un rendimiento operativo y una eficiencia excepcionales que garantizan el cumplimiento de los estándares de calidad de los que ya disfrutan los clientes de la línea aérea.

El A350, diseñado para cubrir distancias de hasta 9.700 millas náuticas o 18.000 kilómetros sin escalas, incorpora tanto las tecnologías más avanzadas como un diseño aerodinámico de última generación que proporcionan niveles inigualables de eficiencia y comodidad.

Sus motores Rolls-Royce de última generación y el uso de materiales ligeros aportan la ventaja de reducir en un 25% el consumo de combustible, así como los costes operativos y las emisiones de dióxido de carbono (CO₂).

Al igual que todos los aviones de Airbus, el A350 puede operar con hasta un 50% de combustible de aviación sostenible (SAF) en sus depósitos.

Uniendo España con Europa y América

En el aire desde 1986, Air Europa es una aerolínea española miembro de la alianza SkyTeam.

La flota de la compañía, compuesta por 59 aeronaves, se encuentra entre las más modernas y sostenibles del sector, garantizando la máxima eficiencia operativa y el mayor confort para el pasajero.

Actualmente está integrada por modelos Boeing 787 Dreamliner y Boeing 737, a los que próximamente se unirán nuevos Airbus A350-900.

Air Europa vuela a más de 55 destinos en todo el mundo y cuenta con una posición estratégica en el hub del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, conectando Europa y América.

La compañía destaca por su firme compromiso con la sostenibilidad y la descarbonización, así como por su apuesta por la innovación a través de la incorporación de las tecnologías más avanzadas para la digitalización y optimización de sus procesos.

Además, Air Europa brinda un elevado nivel de excelencia a sus pasajeros y figura habitualmente entre las aerolíneas más puntuales del continente europeo.