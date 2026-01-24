Itaú: tarjeta AMEX ya se puede añadir a las billeteras digitales

De esta manera, los clientes de la entidad bancaria tendrán la posibilidad de realizar pagos sin contacto de forma ágil, segura y conveniente.

Las billeteras digitales habilitadas y compatibles para el uso de las tarjetas AMEX se encuentran tanto en dispositivos con sistema operativo Android como iOS.

Mediante esta incorporación, Itaú refuerza su compromiso de acompañar la evolución de los métodos de pago digitales, impulsando soluciones más eficientes y seguras para los usuarios y comercios.

Para agregar la tarjeta de crédito American Express Itaú a la billetera digital de Android, los interesados deben seguir unos sencillos pasos.

Primero, deben descargar la aplicación móvil Google Wallet desde Play Store. Luego deben abrir la app, ingresar los datos de su cuenta de Google y posteriormente añadir la tarjeta cargando los datos de la misma.

A continuación se debe seleccionar un método de autenticación, ya sea por correo electrónico o mensaje de texto.

Con el código que le llegue se autoriza el registro y así ya puede utilizar su tarjeta desde la comodidad de su celular.

Una vez completado el proceso, el cliente podrá pagar en cualquier comercio que acepte pagos sin contacto.

Para Apple Pay, los usuarios pueden sumar su tarjeta American Express directamente desde la app Wallet de Apple o desde la aplicación Itaú, siguiendo unos simples pasos.

Este lanzamiento permite que más clientes accedan a la tecnología NFC disponible en sus dispositivos móviles, avanzando hacia un ecosistema de pagos más moderno y seguro en Paraguay.