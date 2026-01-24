Toyota Hilux: vehículo y pick up más vendido en nuestro país

Este liderazgo confirma no solo la fortaleza comercial del modelo, sino también la confianza sostenida del mercado en la marca y en el respaldo del Grupo Toyotoshi.

Para Ruth Leite, jefa de Comunicaciones de Toyotoshi, el resultado representa “un orgullo, pero sobre todo una gran responsabilidad”.

La preferencia del público va más allá del producto y se apoya en servicio, cercanía, capacitación constante y una postventa sólida.

“Quien compra una Hilux no adquiere solo una pick up, compra continuidad y tranquilidad”, afirmó la jefa de comunicaciones de la firma.

El éxito del modelo responde a un paquete integral: robustez para el trabajo exigente, tecnología que suma seguridad y confort sin complicar el uso, y uno de los mejores valores de reventa del mercado.

A esto se suma una red preparada para acompañar al cliente en todo el ciclo de uso.

El perfil del comprador es diverso: productores, empresarios, profesionales independientes y familias que necesitan un vehículo confiable para el ritmo completo de la semana.

En un contexto económico desafiante, el mercado premió la consistencia y el ADN Toyota basado en Calidad, Durabilidad y Confiabilidad (QDR).

Con ventas sostenidas durante todo el año, Hilux demostró responder cuando el trabajo exige.

De cara al futuro, la marca se muestra prudente pero optimista, enfocada en sostener el liderazgo mediante una experiencia coherente, relaciones de largo plazo y estándares de atención alineados a los valores que la llevaron a lo más alto del mercado.