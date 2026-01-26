India y el Sur Global

Las relaciones de la India con los países del Sur Global tienen profundas raíces en historias compartidas, luchas comunes y aspiraciones mutuas de desarrollo y autosuficiencia.

A lo largo de los años, el papel de la India ha evolucionado desde ser líder del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) hasta convertirse en un actor fundamental en la cooperación Sur-Sur contemporánea.

La asociación de la India con el Sur Global alcanzó un nuevo nivel gracias al primer ministro Narendra Modi, quien organizó la I Cumbre de la Voz del Sur Global (VOGSS), realizada el 12 y 13 de enero de 2023, pocas semanas después de que la India asumiera la presidencia del G20.

A esta cumbre le siguió otra más adelante ese mismo año y una tercera en 2024.

Además de articular los intereses, las prioridades y las aspiraciones del Sur Global a través de varias VOGSS y plantear estas cuestiones en todos los foros pertinentes, la India también “predica con el ejemplo” y presta toda la asistencia posible a los países del Sur Global.

Antecedentes

El papel de la India dentro del Sur Global es fundamental, ya que aprovecha su creciente poder económico, su marco democrático y su posición geopolítica estratégica para abogar por una gobernanza global equitativa.

Los programas de ayuda al desarrollo de la India para los miembros del Sur Global subrayan su papel como socio en el progreso.

A través del programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC), la India ha proporcionado formación, desarrollo de capacidades y asistencia técnica a más de 160 países.

Este programa abarca una amplia gama de áreas, entre ellas la sanidad, la educación, la agricultura y la tecnología de la información, contribuyendo así al desarrollo de los recursos humanos en el Sur Global.

La política de Vasudhaiva Kutumbakam (El mundo es una familia)

El espíritu de Vasudhaiva Kutumbakam ha servido como filosofía rectora de la política exterior de la India durante más de una década.

Esta política alcanzó su máxima expresión durante la presidencia de la India del G20 en 2023, cuando adoptó el lema Una Tierra, una familia, un futuro para su presidencia y se aseguró de que todas las decisiones que emanaran de las deliberaciones lo reflejaran plenamente.

Situación actual

En los últimos años, la asociación de la India con el Sur Global ha madurado hasta convertirse en un pilar fundamental de su política exterior.

Uno de los logros más importantes de la India durante su presidencia del G20 fue la inclusión de la Unión Africana, un organismo que agrupa a 54 países africanos, como miembro de pleno derecho del G20.

Esta cuestión había estado pendiente durante muchos años y correspondió a la India, con su compromiso con los intereses del Sur Global, llevarla a buen término mediante la consecución del consenso necesario sobre este importante tema.

La India ha podido mejorar significativamente su compromiso con el Sur Global gracias al importante crecimiento de su economía en los últimos años.

Cuando el primer ministro Modi asumió el poder en 2014, la economía de la India era la décima más grande del mundo.

Hoy en día es la cuarta más grande, con previsiones de convertirse en la tercera más grande en 2027.

En la actualidad, la India es la economía importante que crece más rápidamente, con un impresionante crecimiento del PIB del 8,2 % en el último trimestre.

Se espera que la India pase de ser una economía de 4 billones de dólares estadounidenses en la actualidad a más de 10 billones en 2035.

El aumento de la fortaleza económica de la India ha mejorado, entre otras cosas, su capacidad para desempeñar un papel mucho más activo en los asuntos mundiales y tender una mano amiga en momentos de necesidad a quienes se encuentran en dificultades.

Durante la pandemia de COVID-19, la India suministró medicamentos y vacunas, la mayoría de ellos de forma gratuita, a varios socios, en particular del Sur Global.

La India proporcionó medicamentos a más de 150 países y más de 300 millones de dosis de vacunas en el marco de su iniciativa Vaccine Maitri (Amistad por las vacunas) a más de 100 países.

Gracias a su peso económico, la India pudo ayudar a Sri Lanka con 4.500 millones de dólares estadounidenses cuando las arcas de este país se vaciaron en 2022, y apoyar a Afganistán, Maldivas, etc., con ayuda financiera, suministros alimentarios y medicamentos cuando estos países se encontraban entre la espada y la pared.

Esto también ha permitido a la India convertirse en el primer país en responder en momentos de necesidad y cuando se han producido catástrofes como terremotos, inundaciones, etc. en sus países vecinos y más allá.

Pilares del compromiso

La “Asociación Global del Sur” de la India se define hoy en día por cuatro áreas de cooperación distintas:

A. Infraestructura pública digital (DPI) y “The India Stack”

La India ha pasado de los logros nacionales al alcance global.

Diplomacia fintech: la UPI (Interfaz de Pagos Unificada) ya está operativa o en fase piloto en varios países del Sur Global, entre ellos Namibia, Sri Lanka y algunas zonas del sudeste asiático.

Fondo de Impacto Social: el compromiso de la India de aportar 25 millones de dólares a un Fondo de Impacto Social ayuda a las naciones más pequeñas a crear su propia identidad digital (similar a Aadhaar) y sistemas de pago para promover la inclusión financiera.

B. Liderazgo en salud y farmacia

Reafirmando su título de “Farmacia del mundo”, la India ha pasado de suministrar medicamentos y vacunas tras la pandemia de COVID-19 a desarrollar la Resiliencia Sanitaria.

Medicamentos genéricos: suministro de medicamentos genéricos asequibles y de alta calidad a países de África y el Caribe.

Capacidad reguladora: la India está formando activamente a reguladores farmacéuticos de países del Sur Global para ayudarles a establecer sus propias normas de seguridad farmacéutica.

C. El Pacto Mundial para el Desarrollo

Propuesto por el primer ministro Modi a finales de 2024, este pacto se centra en:

Comercio para el desarrollo: reducir las barreras para los países menos avanzados (PMA).

Financiación en condiciones favorables: ofrecer subvenciones específicas para proyectos en lugar de los préstamos “trampa de deuda” que suelen asociarse a otras potencias importantes.

D. Justicia climática y transición energética

La India defiende el principio de “Responsabilidades Comunes Pero Diferenciadas” (CBDR).

Alianza Solar Internacional (ISA): con 121 países miembros, muchos de ellos del Sur Global, la ISA subraya el compromiso de la India con la lucha contra el cambio climático y la promoción de las energías renovables.

Misión LiFE (Estilo de vida para el medio ambiente): La India fomenta el cambio hacia un consumo sostenible, un discurso que encuentra eco en los países en desarrollo, que no son los principales responsables del cambio climático, pero que tienen que soportar sus peores efectos.

Conclusión

La dinámica geopolítica de la India con el Sur Global ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, reflejando su creciente poder económico, sus intereses estratégicos y sus aspiraciones de convertirse en un actor importante en la escena mundial.

El compromiso proactivo de la India con el Sur Global subraya su compromiso con un mundo multipolar en el que las naciones en desarrollo tienen una voz significativa en los asuntos globales.

Gracias a sus esfuerzos sostenidos en materia de diplomacia, cooperación económica y alianzas estratégicas, la India está preparada para desempeñar un papel fundamental en la dinámica cambiante del Sur Global.

Como líder y socio, la India sigue desempeñando un papel crucial en la configuración del futuro del Sur Global.

A través de la cooperación sostenida, el respeto mutuo y las aspiraciones compartidas, la India y el Sur Global pueden afrontar colectivamente los retos y oportunidades del siglo XXI.

[El 26 de enero es el Día de la República de la India. Hoy, la India celebra su 77º Día de la República.]