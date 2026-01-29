Banco GNB hizo el lanzamiento de la promoción vuelta a clases

Desde el 26 de enero y hasta el 28 de febrero, los clientes podrán acceder al beneficio en librerías y tiendas adheridas pagando con tarjetas de crédito y prepaga Banco GNB, además de financiar sus compras en hasta 10 cuotas sin intereses.

Los beneficios se aplican según el tipo de tarjeta: 20% de descuento con tarjetas de crédito Black, Black Premier, Metalcard Premier, Platinum e Infinite; 15% con tarjetas Oro, Clásicas y Experience, y 10% con Mastercard Prepaga.

Además, el Banco GNB adelanta que, adicionalmente, el beneficio de “Cuotas Colegios” también retornará en febrero de 2026, brindando nuevamente descuentos vía reintegro del 10% para el pago de cuotas escolares en instituciones adheridas del 1 al 10 de cada mes, desde febrero y de forma continuada hasta noviembre.

Con estas iniciativas, Banco GNB reafirma su compromiso de brindar soluciones financieras que acompañen las necesidades educativas de las familias, facilitando el acceso a productos y servicios de forma más conveniente con las tarjetas de crédito Banco GNB.

Para conocer todos los comercios adheridos, tope de compra y condiciones, los clientes pueden visitar la página web: www.beneficiosbancognb.com.py.

Banco GNB Paraguay es una institución financiera líder que se dedica a ofrecer productos y servicios de alta calidad a sus clientes. Somos parte del Grupo Gilinski, controlador de un conglomerado financiero internacional privado, fundado en Colombia en 1920 y liderado por Jaime Gilinski.

El Grupo GNB cuenta con filiales en Colombia, Perú y Paraguay, resultado de un proceso de expansión en América Latina.