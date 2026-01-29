San Bernardino se prepara para la Corrida Súper 6k del verano

El evento invita a corredores aficionados y experimentados a recorrer 6 km en el centro de la ciudad veraniega, promoviendo la actividad física y la vida saludable.

La convocatoria será a las 6:00 de la mañana, con largada prevista a las 7:00, desde el local de Super 6 San Bernardino, ubicado sobre la ruta San Bernardino Altos.

A lo largo del circuito, se dispondrá de varios puestos de hidratación para los participantes.

La competencia contará nuevamente con la dirección técnica de Paraguay Marathon Club, mientras que el Gimnasio Bigg se hará cargo de la entrada en calor previa y los ejercicios de recuperación al cierre de la carrera.

Patricia Chapp, gerente de marketing de Superseis, señaló que la corrida busca ir más allá de las promociones y generar experiencias que conecten con los clientes.

Las inscripciones ya están habilitadas a través del sitio web de Paraguay Marathon Club, con un precio de 150.000 guaraníes.

La corrida tendrá un cupo máximo de 1.200 participantes, y cada corredor recibirá un kit que incluye mochila, remera oficial, número de participación, chip y más de 15 productos de primeras marcas.

La entrega de kits se realizará el jueves 12 y viernes 13 de febrero, de 10:00 a 19:00, en Hiper 6 (Avenida Mariscal López), y el sábado 14 de febrero en el mismo horario en Super 6 San Bernardino.

La competencia contará con premiación en trofeos para la clasificación general hasta el quinto puesto y por categorías de edad hasta el tercer lugar, además de medallas para todos los participantes que completen el recorrido.