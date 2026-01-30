Holding Hilagro celebra 25 años y consolida su evolución corporativa

Holding Hilagro inició oficialmente una nueva etapa institucional al celebrar sus 25 años de trayectoria con un profundo proceso de rebranding, que formaliza su evolución de Grupo Hilagro a Holding Hilagro.

Más que un cambio visual, la transformación refleja la consolidación de un ecosistema empresarial diversificado, con mayores capacidades operativas y una visión de largo plazo enfocada en el desarrollo económico y social del país.

La nueva identidad corporativa unifica a las empresas Transagro, Importadora Alemana, Agromaní, Probal, Hilagro, Alimentec, Consultagro y CEDEC, bajo valores compartidos como honestidad, excelencia, trabajo en equipo, innovación y compromiso, con la ética como pilar fundamental. Actualmente, el holding cuenta con más de 1.900 colaboradores, reconocidos como el principal motor del crecimiento y la innovación de la organización.

Fundada en el año 2000, Hilagro comenzó como una empresa orientada al acopio y comercialización de granos, para luego avanzar hacia la industrialización con su primer molino de trigo en 2002. Con el paso de los años incorporó la producción de fideos, balanceados, nutrición animal y alimentos, ampliando progresivamente su cadena de valor.

En paralelo, fortaleció su presencia en el agro a través de Transagro y sumó nuevas unidades de negocio, incluyendo estaciones de servicio, logística, agroinsumos y tiendas especializadas para el productor.

Desde 2022, el holding aceleró su expansión con la incorporación de empresas como Probal, Alimentec, Agromaní e Importadora Alemana, además de inversiones en infraestructura logística, tecnología industrial y nuevas líneas de productos, como la reciente planta de galletitas y la atención directa al consumidor final mediante la marca Iporãve Tienda. Estas iniciativas apuntan a agregar valor a la materia prima nacional y abrir oportunidades en mercados regionales e internacionales.

El aniversario llega acompañado de un importante reconocimiento: Holding Hilagro fue distinguido como “Empresa del Año 2025” por la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), destacando su capacidad de conjugar resultados económicos con impacto social positivo, especialmente a través de proyectos educativos y comunitarios impulsados por CEDEC.

Con una estrategia centrada en la sostenibilidad, la generación de empleo digno, la innovación tecnológica y la responsabilidad social, Holding Hilagro reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en el país y de transformar productos primarios en bienes con valor agregado.

A 25 años de su fundación, la compañía proyecta su crecimiento con una visión clara: contribuir de forma sostenida al desarrollo productivo del Paraguay y fortalecer su posicionamiento como referente del sector agroindustrial.