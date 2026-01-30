Santa Rosa inaugura el primer GWM Elite Showroom fuera de China

Paraguay vuelve a ubicarse en el radar de las grandes decisiones corporativas globales. GWM, uno de los principales fabricantes automotrices de origen chino, eligió a Paraguay como primer país, además de China, en inaugurar un GWM Elite Showroom, un concepto que eleva los estándares de exhibición, atención y experiencia de marca en el segmento premium.

La nueva sucursal, desarrollada por el Grupo Santa Rosa, está ubicada en el Paseo Los Árboles, en la avenida San Martín esquina Sucre, uno de los ejes comerciales más relevantes de la capital. A diferencia de un concesionario tradicional, el formato Elite propone una atmósfera boutique, enfocada en la personalización y en una relación más cercana entre el cliente y el ADN de la marca.

“El hecho de que Paraguay haya sido elegido responde a la muy buena performance que tenemos en los modelos de alta gama de GWM, especialmente en el Haval H6 GT y en la línea Tank, que es una SUV 4x4 de lujo”, explicó Enrique Núñez, subgerente comercial del Grupo Santa Rosa. Según señaló, se trata de la quinta sucursal exclusiva de GWM en el país, pero con una impronta inédita a nivel internacional.

El showroom exhibe el portafolio más sofisticado de la automotriz, incluyendo la línea Tank, el Haval H6 en sus versiones híbridas, la pickup GWM Poer y las tecnologías PHEV, alineadas con la estrategia global de movilidad sustentable. Seguridad, innovación y cuidado del medio ambiente son los pilares que atraviesan el diseño y la propuesta del nuevo espacio.

La inauguración contó además con la presencia de representantes de la casa matriz, que llegaron desde China especialmente para acompañar este lanzamiento, reforzando el valor estratégico que hoy tiene Paraguay dentro del mapa regional de GWM.

Con esta apertura, Santa Rosa no solo consolida su crecimiento en el mercado local, sino que eleva la vara del sector automotor nacional, ofreciendo una experiencia de clase mundial respaldada por una sólida estructura de posventa y una red que ya se extiende por Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este y Santa Rita.