Banco Sudameris realizó la tercera edición de Alumbra

En esta tercera edición, Alumbra volvió a encender el verano en un entorno natural incomparable: Es Vedrá, rodeado por el lago Ypacaraí. Un espacio que, una vez más, se transformó en el escenario ideal para vivir una noche a la luz de las velas, con una atmósfera cálida y envolvente.

Pensado como un light concert, el evento propuso un formato de concierto íntimo, donde la cercanía entre el artista y los invitados es protagonista.

La experiencia invitó a recorrer distintos momentos del evento a través de un viaje sensorial cuidadosamente diseñado.

La noche se estructuró en dos grandes instancias: la recepción, concebida como una previa social, ofreció un ambiente elegante y sobrio. Luego, los invitados fueron guiados hacia la explanada principal al aire libre, donde se desarrolló el momento central del evento: el concierto.

El protagonista de esta edición fue Alejandro Lerner, quien ofreció un show único. El artista interpretó sus canciones más emblemáticas en un formato cercano, generando una conexión genuina con el público.

Como parte del recorrido sensorial, Alumbra incorporó un Atelier de Blends de Té, curado por Virtu Atelier, donde los invitados pudieron descubrir distintos aromas y llevar como recuerdo un “Libro con blends” especialmente preparados para la ocasión, extendiendo la experiencia más allá del evento.

Con una cuidada puesta en escena, Alumbra se consolidó una vez más como una experiencia que trasciende lo musical. Una noche pensada para el encuentro, donde cada detalle acompañó el propósito de crear un recuerdo que permanece.