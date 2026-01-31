Innovar 2026: IA y siembra de precisión en agro de Paraguay

La feria, organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA), reunirá a más de 300 expositores y 700 marcas nacionales e internacionales. La cita es del 17 al 20 de marzo en Cetapar de la ciudad de Yguazú, Ruta PY02, Km 282, Alto Paraná.

La eficiencia operativa y la toma de decisiones basadas en datos son dos pilares de la rentabilidad agrícola moderna. Ante el desafío global de producir cuidando el planeta, la ciencia y la tecnología se unen en Innovar 2026 para mostrar las últimas soluciones en agricultura.

Bajo la premisa de “pequeñas decisiones generan grandes diferencias”, empresas líderes como Spraytec ofrecerán su línea de productos diseñados para abordar de manera integral las pulverizaciones.

Su propuesta se basa en potenciar los cultivos desde el tanque, integrando en sus formulaciones nutrición, tecnología de aplicación y sanidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El eje conceptual estará puesto en cómo pequeñas decisiones técnicas generan grandes diferencias en el resultado final, especialmente en contextos productivos cada vez más exigentes en términos de eficiencia, sustentabilidad y retorno de inversión”, señaló Francisca Villa, gerente de Marketing.

A través de la alta tecnología de estos productos, es posible optimizar el tamaño y la estabilidad de la gota para reducir pérdidas por deriva y evaporación.

Además, sus componentes mejoran la compatibilidad y homogeneidad de las mezclas de tanque —evitando antagonismos y fallas operativas—, incrementan la absorción de nutrientes y fitosanitarios y reducen el estrés del cultivo ante condiciones ambientales adversas.