RÍOS presenta el torneo de penales “Jugate Mundial”

Esta es una acción especial que combina fútbol, creatividad y experiencia de marca.

Los clientes podrán participar por un lugar en un torneo exclusivo que se disputará el 25 de abril del corriente año.

La campaña estará vigente del 2 de febrero al 20 de abril, período durante el cual los interesados podrán inscribirse realizando una compra mínima de G. 300.000 en marcas, productos y/o servicios de RÍOS, en todas sus sucursales a nivel país y locales adheridos.

Para participar, los clientes deberán escanear el código QR disponible en los materiales oficiales de la campaña en los puntos de venta de las sucursales RÍOS y locales adheridos, y completar un formulario online con los datos personales, datos de la compra y una consigna creativa vinculada al concepto de “Jugate Mundial”.

La selección de los participantes del torneo se realizará por un jurado conformado por el plantel de RÍOS y figuras oficiales de la campaña, quienes serán los encargados de elegir a las 16 personas finalistas quienes llevarán a su dupla el día del evento bajo las consignas de inscripción.

El torneo se disputará bajo un formato de eliminación directa, con la participación de 16 equipos conformados por dos integrantes cada uno.

El equipo ganador será premiado con un viaje todo pago a Estados Unidos, donde tendrá la oportunidad de acompañar y alentar a Paraguay en su primer partido del mundial frente a Estados Unidos.

La inscripción es habilitada únicamente con la factura de compra, y los equipos seleccionados serán contactados por la organización. Más info en los puntos de venta de RÍOS y sus redes, @riosrepuestos.