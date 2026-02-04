Alex inauguró Bardahl Express en su taller Star

Alex y Star, refuerzan su compromiso con el cuidado y mantenimiento vehicular con la apertura de un nuevo Taller Bardahl Express, ubicado en la avenida Gral. Elizardo Aquino casi Autopista, en la ciudad de Luque.

En el emblemático taller Star se suma el nuevo espacio Bardahl, agregando los servicios de mantenimiento rápido y eficiente para vehículos multimarcas y la venta de productos lubricantes de la firma.

Igualmente, en el mismo lugar se ofrece “mantenimiento express”, que incluye: cambio de aceite de motor, de aceite de caja, de filtros y de líquidos refrigerantes.

Asimismo, se ofrece una amplia variedad de productos lubricantes de alta calidad para distintos tipos de vehículo, que garantizan un mayor cuidado de los componentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por el mes de apertura, los clientes tendrán beneficios especiales, como mano de obra gratuita en servicios de cambio de filtro y aceite; balanceo sin costo en servicios de cambio de filtro y aceite; descuentos en productos seleccionados Bardahl, y más.

“Para nosotros como empresa es primordial estar a la vanguardia, por ello dimos este paso importante en cuanto a mantener siempre satisfechos a nuestros clientes, quienes son los que viven la experiencia con los productos y servicios que ofrecemos. Por apertura tendremos beneficios exclusivos, así que aprovechen y visiten el nuevo espacio, nos sigan en las redes sociales y para enterarse de las novedades y promociones que estamos lanzando constantemente", afirmaron desde Alex.

Los horarios de atención al público de la tienda Bardahl Express son de lunes a viernes de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:30, mientras que los sábados se abre de 07:00 a 12:00.

Con esta apertura, Alex continúa con la expansión su red de servicios, ofreciendo soluciones rápidas, confiables y de calidad para el cliente.

Para conocer más información los interesados pueden visitar las redes sociales @bardahl_pyoficial.