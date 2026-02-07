Participación mayoritaria de Toyotoshi, en Finlatina

La operación, concretada recientemente, se enmarca dentro de la estrategia de expansión y fortalecimiento del grupo en el ámbito de los servicios financieros, uno de los pilares clave para el desarrollo de sus negocios.

Finlatina SA, fundada en 1995, cuenta con una reconocida trayectoria en el mercado paraguayo, enfocándose originalmente en el financiamiento de medianas y grandes empresas. A lo largo de casi tres décadas, la compañía ha construido una sólida reputación basada en su capacidad técnica, cercanía con sus clientes y conocimiento del sector corporativo.

La incorporación de Finlatina SA responde a una visión de crecimiento sostenido, diversificación y creación de valor, integrando a una organización con experiencia, solvencia y una cultura empresarial alineada con los principios del Grupo Toyotoshi.