Tupí celebra sus 30 años con la apertura de su Marketplace

La empresa Tupí conmemoró sus 30 años de vida institucional con la inauguración de su nuevo centro comercial denominado Tupí Marketplace.

La compañía destaca que está orientada a fortalecer la infraestructura, mejorar la experiencia del cliente y potenciar el desarrollo del ecosistema comercial y tecnológico.

La ceremonia incluyó tenida de etiqueta rigurosa y alfombra roja para sus invitados, con cobertura de cámaras y prensa y una puesta al “estilo Oscars”.

El acto protocolar fue conducido por Chiche Corte y Luchi Rubin y tuvo como momentos centrales los discursos de la vicepresidenta de Tupí, Graciela Imas de Riveros, y del fundador y director, Miguel Ángel Riveros.

En su intervención, la vicepresidenta resaltó el valor del equipo humano y el talento de los paraguayos como motor de este logro.

Por su parte, el director subrayó la presencia de Dios en cada momento de su vida y del crecimiento alcanzado. Expresó también su gratitud a su equipo de trabajo.

En medio del protocolo el público fue sorprendido por una aparición artística: músicos surgieron de entre los invitados, guiados por un diseño de luces, dando paso al show del tenor Jorge Castro, quien brindó una presentación potente y emocionante con el acompañamiento de 40 músicos de orquesta sinfónica y 40 bailarines que aportaron color y energía a la puesta.

Tras un show de fuegos artificiales se realizó la apertura oficial del showroom de Tupí Marketplace y el recorrido completo por el nuevo espacio.

La celebración continuó en el rooftop, con la música del DJ Indio Rubio y el cierre estuvo a cargo de Édgar Camarasa junto a su Talento de Barrio y Marcelo Du Samba, sellando una noche histórica para la empresa paraguaya.