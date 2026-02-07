Empresariales
Tupí celebra sus 30 años con la apertura de su Marketplace

Miguel Ángel Riveros, fundador y director de Tupí.
La empresa Tupí conmemoró sus 30 años de vida institucional con la inauguración de su nuevo centro comercial denominado Tupí Marketplace.

La compañía destaca que está orientada a fortalecer la infraestructura, mejorar la experiencia del cliente y potenciar el desarrollo del ecosistema comercial y tecnológico.

La ceremonia incluyó tenida de etiqueta rigurosa y alfombra roja para sus invitados, con cobertura de cámaras y prensa y una puesta al “estilo Oscars”.

El acto protocolar fue conducido por Chiche Corte y Luchi Rubin y tuvo como momentos centrales los discursos de la vicepresidenta de Tupí, Graciela Imas de Riveros, y del fundador y director, Miguel Ángel Riveros.

En su intervención, la vicepresidenta resaltó el valor del equipo humano y el talento de los paraguayos como motor de este logro.

Por su parte, el director subrayó la presencia de Dios en cada momento de su vida y del crecimiento alcanzado. Expresó también su gratitud a su equipo de trabajo.

En medio del protocolo el público fue sorprendido por una aparición artística: músicos surgieron de entre los invitados, guiados por un diseño de luces, dando paso al show del tenor Jorge Castro, quien brindó una presentación potente y emocionante con el acompañamiento de 40 músicos de orquesta sinfónica y 40 bailarines que aportaron color y energía a la puesta.

Tras un show de fuegos artificiales se realizó la apertura oficial del showroom de Tupí Marketplace y el recorrido completo por el nuevo espacio.

La celebración continuó en el rooftop, con la música del DJ Indio Rubio y el cierre estuvo a cargo de Édgar Camarasa junto a su Talento de Barrio y Marcelo Du Samba, sellando una noche histórica para la empresa paraguaya.