Banco GNB inauguró una nueva sucursal en avenida Acceso Sur

La nueva sucursal se encuentra en la avenida Acceso Sur entre las calles Soldado Ovelar y Tte. Rivarola, en la ciudad de Fernando de la Mora.

El nuevo espacio fue diseñado para ofrecer una mejor experiencia de atención a los clientes con un espacio más grande y cómodo.

De esa manera, el Banco GNB continúa fortaleciendo su red de sucursales y su presencia en puntos estratégicos del país, apostando a la innovación, la cercanía y la mejora constante de sus servicios financieros.

Además, la nueva sucursal Acceso Sur fue desarrollada con foco en eficiencia energética y cuidado del medio ambiente, integrando tecnología led, energía solar, soluciones de reutilización de agua para el mantenimiento de espacios verdes y la colocación de un aislante térmico en el techo, que permite el ahorro de energía, principalmente, porque se optimiza el sistema de climatización.

El horario de apertura de la sucursal es de lunes a viernes de 8:45 a 13:30.

Igualmente, el nuevo espacio cuenta con un cajero automático disponible las 24 del día, brindando mayor comodidad y accesibilidad a los clientes.

Esta inauguración forma parte del plan de renovación y expansión de la entidad bancaria, orientado a ofrecer soluciones financieras integrales y una atención de calidad, acorde a los estándares de una banca moderna y confiable.

Banco GNB Paraguay SAECA es una entidad financiera de sólida trayectoria y presencia en el país, integrante del Grupo Financiero Gilinski. Impulsa el desarrollo financiero a través de una oferta integral de soluciones.