Millicom adquiere operaciones de Telefónica en Chile con NJJ

Telefónica recibirá un pago inicial de cierre de 50 millones de dólares y tendrá derecho a una contraprestación adicional por ganancias de hasta 150 millones de dólares, en función de la creación de valor estructural.

“Esta transacción refleja el enfoque disciplinado y pragmático de Millicom para la creación de valor a largo plazo en Latinoamérica”, comentó Marcelo Benítez, CEO de Millicom.

“Asociarnos con NJJ nos permite combinar fortalezas complementarias, preservando al mismo tiempo la disciplina financiera, la protección del balance y la flexibilidad estratégica”, manifestó,

“Estamos tomando una opción en un mercado grande e importante a través de una estructura bien pensada que limita el riesgo inicial, aísla el apalancamiento y protege completamente a Millicom de cualquier recurso”, especificó.

“Esto brinda a NJJ y Millicom control operativo desde el primer día y la capacidad de capturar el potencial de crecimiento a largo plazo a una valoración atractiva, sin comprometer nuestra solidez financiera”, agregó.

“Chile es un mercado estratégico con fundamentos sólidos y una fuerte demanda de conectividad de alta calidad. Nos comprometemos a aplicar nuestra estrategia operativa, invertir con disciplina y apoyar el desarrollo digital de Chile a través de mejores redes, mejor ejecución y creación de valor sostenible a lo largo del tiempo”, reveló.

En relación con la adquisición conjunta, NJJ y Millicom firmaron un acuerdo de accionistas según el cual Millicom tendrá una opción de compra para adquirir la participación de NJJ en la empresa adquirida después del quinto y sexto año tras el cierre.