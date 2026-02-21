Nueva generación de la Hyundai Palisade ya se encuentra en el país

La nueva generación de la Hyundai Palisade redefine el concepto de SUV premium de gran tamaño, combinando diseño imponente, tecnología de última generación y un nivel de confort pensado para quienes buscan una experiencia superior en cada trayecto.

Con una estética renovada, líneas más robustas y una parrilla frontal de carácter distintivo, la nueva Palisade proyecta sofisticación y autoridad desde cualquier ángulo.

Su propuesta visual se complementa con detalles de alto nivel, iluminación full led y terminaciones que elevan su identidad dentro del segmento.

La nueva Palisade llega a nuestro país en sus dos versiones: Calligraphy y Limited. Ambas con alto nivel de equipamiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Palisade ofrece tres filas de asientos con espacio que permite un viaje placentero, materiales de alta calidad, asientos con regulación eléctrica, climatización independiente y sistema de audio premium BOSE.

El equipamiento incluye asistencias a la conducción de última generación, priorizando la seguridad activa y pasiva para toda la familia gracias a su completo paquete ADAS.

La nueva Palisade se destaca además por su desempeño, ofreciendo una conducción suave, potente y refinada. Su motorización híbrida entrega 330 hp de potencia combinada, optimizando el consumo sin resignar performance, un diferencial clave frente a competidores del segmento.

Con este lanzamiento, Automotor reafirma su compromiso con el mercado paraguayo.

La nueva Palisade está disponible en todos los showrooms Hyundai del país, para quienes deseen descubrir una nueva dimensión de sofisticación y confort.