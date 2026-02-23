Metales SA: de distribuidor local a actor industrial nacional

Metales SA celebra 12 años de trayectoria consolidando un proceso de transformación que refleja la evolución de la industria del acero en Paraguay. Nacida en 2013 en Caacupé con el objetivo de ofrecer una experiencia confiable en la compra y entrega de acero, la compañía logró expandirse hasta convertirse en un actor con cobertura nacional y producción propia.

Desde sus inicios, la empresa apostó por un modelo integral que combina calidad de producto, logística organizada y respaldo operativo. Con el tiempo, incorporó depósitos propios, flota de transporte e importación directa desde distintos mercados internacionales, fortaleciendo su capacidad de abastecimiento y eficiencia operativa.

Actualmente, Metales opera con más de 40 colaboradores, más de 6.000 metros cuadrados de depósitos y un movimiento mensual cercano a las 1.000 toneladas de acero, acompañando proyectos de construcción en todo el país. Este crecimiento se sostiene sobre la profesionalización del equipo, la estandarización de procesos y la incorporación constante de tecnología aplicada al control y trazabilidad de materiales.

La digitalización de operaciones permite monitorear el stock en tiempo real y garantizar seguimiento completo por lote, una herramienta clave para responder a un mercado que demanda previsibilidad, cumplimiento y rapidez en las entregas.

En paralelo, la compañía avanza hacia un modelo industrial más robusto mediante nuevas líneas de producción, ampliación de infraestructura y expansión de su portafolio de productos. La apuesta se centra en generar mayor valor local, impulsar empleo desde el interior del país y contribuir al desarrollo del sector de la construcción paraguayo.

Con una visión de largo plazo, Metales proyecta consolidarse como un referente industrial nacional, combinando inversión sostenida, innovación operativa y relaciones comerciales basadas en la confianza y el cumplimiento, pilares que, según sus fundadores Yannina y Rodrigo Macchi, construyen la reputación empresarial día a día.