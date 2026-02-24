Crecimiento de industrias nacionales en el Abasto Este

La presentación del renovado y amplio salón de ventas de la industria Chemix tuvo lugar el pasado sábado 14 de febrero.

La celebración estuvo marcada por un show de artistas, activaciones y promociones especiales para clientes.

Un sostenido crecimiento en la zona

“Estamos muy contentos de que una industria nacional de esta zona apueste y crezca junto con el Abasto Este”, expresó al respecto la gerente general de Abasto SA, la Lic. Blanca Aveiro.

“Esto significa más mano de obra, más opciones de compras y comodidad para los clientes. Les deseamos el mayor de los éxitos”, agregó.

Aveiro comentó que esta industria se encuentra desde la apertura del Abasto Este, en junio de 2024, y que en menos de dos años se registra esta ampliación.

Chemix se dedica a la fabricación y distribución de productos de limpieza y artículos afines.

El punto de encuentro en Minga Guazú

El Abasto Este es un punto de abastecimiento mayorista y minorista, ubicado en el km 14,5 de la ruta PY02 de Minga Guazú.

Se destaca por su amplio estacionamiento, la limpieza y variedad comercial.

El Abasto Este cuenta con cuatro bloques: el B1, de industrias, alimentos frutihortícolas y comercios; el B2, de industrias y almacenamiento; el B3, con un supermercado mayorista, y el B4, que es el patio de comidas y de servicios.

Se trata de un emprendimiento de la empresa Abasto SA y es la réplica del modelo de compras del Abasto Norte, ubicado en Limpio.