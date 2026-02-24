Empresariales
24 de febrero de 2026 - 01:00

Crecimiento de industrias nacionales en el Abasto Este

Chemix apuesta al crecimiento dentro del Abasto Este.
Chemix apuesta al crecimiento dentro del Abasto Este.GENTILEZA

El Abasto Este de Minga Guazú, Alto Paraná, destaca el crecimiento y la consolidación de sus locatarios, entre ellos la industria Chemix, que realizó la reinauguración de su tienda ubicada en el Bloque B1.

Por ABC Color

La presentación del renovado y amplio salón de ventas de la industria Chemix tuvo lugar el pasado sábado 14 de febrero.

La celebración estuvo marcada por un show de artistas, activaciones y promociones especiales para clientes.

Un sostenido crecimiento en la zona

“Estamos muy contentos de que una industria nacional de esta zona apueste y crezca junto con el Abasto Este”, expresó al respecto la gerente general de Abasto SA, la Lic. Blanca Aveiro.

“Esto significa más mano de obra, más opciones de compras y comodidad para los clientes. Les deseamos el mayor de los éxitos”, agregó.

Aveiro comentó que esta industria se encuentra desde la apertura del Abasto Este, en junio de 2024, y que en menos de dos años se registra esta ampliación.

Chemix se dedica a la fabricación y distribución de productos de limpieza y artículos afines.

El punto de encuentro en Minga Guazú

El Abasto Este es un punto de abastecimiento mayorista y minorista, ubicado en el km 14,5 de la ruta PY02 de Minga Guazú.

Se destaca por su amplio estacionamiento, la limpieza y variedad comercial.

El Abasto Este cuenta con cuatro bloques: el B1, de industrias, alimentos frutihortícolas y comercios; el B2, de industrias y almacenamiento; el B3, con un supermercado mayorista, y el B4, que es el patio de comidas y de servicios.

Se trata de un emprendimiento de la empresa Abasto SA y es la réplica del modelo de compras del Abasto Norte, ubicado en Limpio.