UPAP tiene nueva rectora, la Dra. María Eugenia Crichigno

La ceremonia de asunción de la nueva rectora representa un momento trascendental en la historia de la institución, pues reafirma su compromiso con la excelencia académica, la formación integral de la comunidad universitaria y el fortalecimiento de la educación superior en Paraguay.

Por ello, durante el evento se destacaron la misión y visión que guían a UPAP, así como los logros alcanzados a lo largo de más de tres décadas de trayectoria académica en todo el territorio nacional.

La Prof. Dra. María Eugenia Crichigno Paoli cuenta con una destacada trayectoria académica y profesional, marcada por su compromiso con la educación, la investigación y la gestión universitaria. Su experiencia en liderazgo académico y su dedicación al desarrollo integral de los estudiantes son pilares fundamentales que orientarán su gestión al frente del Rectorado.

El inicio de su administración busca marcar una nueva etapa orientada al fortalecimiento de los programas de formación, la promoción de la investigación científica y tecnológica, y la consolidación de proyectos estratégicos que impulsen la innovación y la excelencia educativa en la casa de estudios.

Su visión estratégica busca consolidar a UPAP como un referente académico a nivel nacional e internacional.

Por otro lado, durante la ceremonia, se vivió un emotivo momento cuando el Prof. Dr. Manuel de Jesús Viedma Romero recibió un reconocimiento por su destacada trayectoria e importante contribución a la educación en su papel como rector de la institución.