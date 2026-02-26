Empresariales
26 de febrero de 2026 - 01:00

Edición 2026 del Campeonato Nacional de Autos Antiguos

Organizadores del Campeonato Nacional de Autos Antiguos.Arcenio Acuña Rojas

El Campeonato Nacional de Autos Antiguos pone en marcha su edición 2026, siendo uno de los espacios más relevantes para la preservación y puesta en valor del patrimonio automotor del Paraguay.

Por ABC Color

Con el patrocinio oficial de las marcas Petrobras y Lubrax, el torneo es organizado por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay, entidad civil sin fines de lucro fundada en 1985.

El evento reúne cada año a propietarios, coleccionistas y aficionados de vehículos clásicos y de colección de todo el país, en una agenda que combina competencia, exhibición y cultura automovilística.

La primera etapa será el 14 y 15 de marzo próximo, en la ciudad de San Bernardino.

Desde su creación, el Club trabaja en la preservación, restauración y conservación de vehículos antiguos, entendiendo que estos representan una parte fundamental del desarrollo cultural de los pueblos y del avance tecnológico de la humanidad. Este campeonato es una plataforma para difundir y proteger este legado histórico.

La temporada 2026 contará con un calendario de competencias que recorrerá distintos puntos del país, hasta noviembre, convocando a modelos emblemáticos que reflejan distintas épocas de la historia automotriz, y generando espacios de encuentro entre generaciones unidas por la pasión por los autos clásicos.

Petrobras y Lubrax acompañan la iniciativa reafirmando su compromiso con el desarrollo del automovilismo y la promoción de actividades que fortalecen la cultura motor en el Paraguay.

El Campeonato Nacional de Autos Antiguos genera conciencia sobre la importancia de preservar el patrimonio automotor, integrando a coleccionistas, familias y fanáticos en torno a una tradición que forma parte de la memoria histórica del país.