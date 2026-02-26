Edición 2026 del Campeonato Nacional de Autos Antiguos

Con el patrocinio oficial de las marcas Petrobras y Lubrax, el torneo es organizado por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay, entidad civil sin fines de lucro fundada en 1985.

El evento reúne cada año a propietarios, coleccionistas y aficionados de vehículos clásicos y de colección de todo el país, en una agenda que combina competencia, exhibición y cultura automovilística.

La primera etapa será el 14 y 15 de marzo próximo, en la ciudad de San Bernardino.

Desde su creación, el Club trabaja en la preservación, restauración y conservación de vehículos antiguos, entendiendo que estos representan una parte fundamental del desarrollo cultural de los pueblos y del avance tecnológico de la humanidad. Este campeonato es una plataforma para difundir y proteger este legado histórico.

La temporada 2026 contará con un calendario de competencias que recorrerá distintos puntos del país, hasta noviembre, convocando a modelos emblemáticos que reflejan distintas épocas de la historia automotriz, y generando espacios de encuentro entre generaciones unidas por la pasión por los autos clásicos.

Petrobras y Lubrax acompañan la iniciativa reafirmando su compromiso con el desarrollo del automovilismo y la promoción de actividades que fortalecen la cultura motor en el Paraguay.

El Campeonato Nacional de Autos Antiguos genera conciencia sobre la importancia de preservar el patrimonio automotor, integrando a coleccionistas, familias y fanáticos en torno a una tradición que forma parte de la memoria histórica del país.