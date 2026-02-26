Empresariales
26 de febrero de 2026 - 01:00

Sudameris y Munich Beer presentan Saint Patrick’s Day

Valeria Bogado, Gabriela Mendoza y Roger Careaga.Fernando Romero, ABC Color

Sudameris y Munich Beer presentan una nueva edición del tradicional Saint Patrick’s Day, una fiesta que ya se convirtió en un clásico del calendario.

Por ABC Color

La cita será el 14 de marzo próximo en el Complejo Barrail, Costanera de Asunción, en una noche pensada para celebrar a lo grande.

Bajo el lema Dejá que la suerte te encuentre, el evento invita a celebrar al estilo irlandés con ambientación temática, atractivos especiales y propuesta gastronómica.

El artista central de la noche será Kchiporros, que pondrá a vibrar al público con sus grandes éxitos.

También formarán parte del line up The Kilks, DJ Pitriki y Setenetos Folk Celta, desde Buenos Aires.

Las entradas y mesas ya se encuentran disponibles a través de Ticketea.

Las entradas anticipadas tienen un costo diferencial. La entrada individual cuesta G. 150.000, que incluye acceso al evento y dos cargas de cerveza Munich Beer.

Las mesas cuestan G. 2.200.000, e incluyen 10 entradas, dos cargas de cerveza por entrada, catering de 10 cervezas Munich Beer, una botella de destilado, cinco aguas con gas, cinco aguas sin gas, seis gaseosas y seis tónicas.

Posteriormente, los precios serán la entrada individual a G. 180.000 y las mesas a G. 2.400.000.

El precio 2 incluye la entrada individual a G. 220.000 y las mesas a G. 2.800.000.

Además, los clientes Sudameris podrán acceder a un 20% de descuento directo en la compra de entradas y mesas pagando con tarjeta de crédito Sudameris a través de Ticketea.

El Saint Patrick’s Day de Sudameris es una de las celebraciones más emblemáticas de esta festividad, reuniendo cada año a miles de personas.

La organización prepara nuevamente una noche de tradición irlandesa, con Munich Beer, en una experiencia única.