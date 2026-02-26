Sudameris y Munich Beer presentan Saint Patrick’s Day

La cita será el 14 de marzo próximo en el Complejo Barrail, Costanera de Asunción, en una noche pensada para celebrar a lo grande.

Bajo el lema Dejá que la suerte te encuentre, el evento invita a celebrar al estilo irlandés con ambientación temática, atractivos especiales y propuesta gastronómica.

El artista central de la noche será Kchiporros, que pondrá a vibrar al público con sus grandes éxitos.

También formarán parte del line up The Kilks, DJ Pitriki y Setenetos Folk Celta, desde Buenos Aires.

Las entradas y mesas ya se encuentran disponibles a través de Ticketea.

Las entradas anticipadas tienen un costo diferencial. La entrada individual cuesta G. 150.000, que incluye acceso al evento y dos cargas de cerveza Munich Beer.

Las mesas cuestan G. 2.200.000, e incluyen 10 entradas, dos cargas de cerveza por entrada, catering de 10 cervezas Munich Beer, una botella de destilado, cinco aguas con gas, cinco aguas sin gas, seis gaseosas y seis tónicas.

Posteriormente, los precios serán la entrada individual a G. 180.000 y las mesas a G. 2.400.000.

El precio 2 incluye la entrada individual a G. 220.000 y las mesas a G. 2.800.000.

Además, los clientes Sudameris podrán acceder a un 20% de descuento directo en la compra de entradas y mesas pagando con tarjeta de crédito Sudameris a través de Ticketea.

El Saint Patrick’s Day de Sudameris es una de las celebraciones más emblemáticas de esta festividad, reuniendo cada año a miles de personas.

La organización prepara nuevamente una noche de tradición irlandesa, con Munich Beer, en una experiencia única.