27 de febrero de 2026 - 01:00

Laboratorios Galeno celebra 45 años con visión y crecimiento

Laboratorios Galeno cumple 45 años al servicio de la salud.
En el marco de sus 45 años de trayectoria, Laboratorios Galeno reafirma su posicionamiento en la industria farmacéutica paraguaya con una estrategia basada en eficiencia administrativa, fortalecimiento del portafolio y transformación digital. La compañía apuesta a la innovación y la sostenibilidad como pilares para consolidar su crecimiento y acompañar las necesidades del sistema de salud.

Con casi medio siglo de trayectoria, Laboratorios Galeno consolida su evolución dentro del sector farmacéutico nacional apoyado en una estrategia integral que combina eficiencia operativa, desarrollo de productos y visión de largo plazo. En un contexto altamente regulado y competitivo, la compañía destaca el rol estratégico de la gestión interna como motor del crecimiento sostenible.

Jhoana Galeano, gerente administrativa de Laboratorios Galeno.
Desde el área administrativa, la planificación financiera, el control presupuestario y la optimización de recursos se posicionan como herramientas clave para garantizar la continuidad operativa y la estabilidad financiera. La empresa ha impulsado en los últimos años la modernización de procesos, incorporando automatización y mejoras en los controles internos para fortalecer la trazabilidad de la información y la toma de decisiones estratégicas.

A nivel comercial, la línea de productos de venta libre (OTC) se consolida como uno de los principales vectores de cercanía con el consumidor. El portafolio se organiza en categorías vinculadas a necesidades cotidianas de salud, lo que permite ampliar la presencia de marca y fortalecer la relación con los hogares paraguayos mediante soluciones accesibles y de alta rotación.

En paralelo, la línea prescriptiva (RX) continúa siendo un pilar estratégico para la compañía, orientada a responder a las principales demandas del sistema sanitario. La selección de moléculas y presentaciones se basa en criterios de relevancia clínica y sostenibilidad comercial, reforzando la confianza médica y el posicionamiento terapéutico de la marca en distintas especialidades.

De cara al futuro, la empresa proyecta profundizar su transformación digital y consolidar una gestión moderna alineada con la innovación y la eficiencia. Así, Laboratorios Galeno busca seguir acompañando la evolución del sector salud, reafirmando su compromiso con la calidad, la competitividad y el desarrollo sostenible.