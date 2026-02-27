Laboratorios Galeno celebra 45 años con visión y crecimiento

Con casi medio siglo de trayectoria, Laboratorios Galeno consolida su evolución dentro del sector farmacéutico nacional apoyado en una estrategia integral que combina eficiencia operativa, desarrollo de productos y visión de largo plazo. En un contexto altamente regulado y competitivo, la compañía destaca el rol estratégico de la gestión interna como motor del crecimiento sostenible.

Desde el área administrativa, la planificación financiera, el control presupuestario y la optimización de recursos se posicionan como herramientas clave para garantizar la continuidad operativa y la estabilidad financiera. La empresa ha impulsado en los últimos años la modernización de procesos, incorporando automatización y mejoras en los controles internos para fortalecer la trazabilidad de la información y la toma de decisiones estratégicas.

A nivel comercial, la línea de productos de venta libre (OTC) se consolida como uno de los principales vectores de cercanía con el consumidor. El portafolio se organiza en categorías vinculadas a necesidades cotidianas de salud, lo que permite ampliar la presencia de marca y fortalecer la relación con los hogares paraguayos mediante soluciones accesibles y de alta rotación.

En paralelo, la línea prescriptiva (RX) continúa siendo un pilar estratégico para la compañía, orientada a responder a las principales demandas del sistema sanitario. La selección de moléculas y presentaciones se basa en criterios de relevancia clínica y sostenibilidad comercial, reforzando la confianza médica y el posicionamiento terapéutico de la marca en distintas especialidades.

De cara al futuro, la empresa proyecta profundizar su transformación digital y consolidar una gestión moderna alineada con la innovación y la eficiencia. Así, Laboratorios Galeno busca seguir acompañando la evolución del sector salud, reafirmando su compromiso con la calidad, la competitividad y el desarrollo sostenible.