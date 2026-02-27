Samsung presenta Galaxy S26 y Buds4 con foco en IA y audio premium

Samsung Electronics anunció la presentación global de la serie Galaxy S26 y los nuevos Galaxy Buds4, una apuesta conjunta que refuerza la estrategia de la compañía de consolidar un ecosistema tecnológico cada vez más integrado, impulsado por inteligencia artificial, rendimiento optimizado y experiencias conectadas.

La nueva línea Galaxy S26 —compuesta por los modelos Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra— incorpora la tercera generación de Galaxy AI, diseñada para simplificar tareas cotidianas mediante procesos automatizados que operan en segundo plano. El dispositivo combina hardware avanzado, mejoras en gestión térmica y un sistema de cámaras optimizado, permitiendo capturar y editar contenido con mayor eficiencia y menor intervención del usuario.

Entre las innovaciones destacadas, el Galaxy S26 Ultra introduce una pantalla con privacidad integrada a nivel de píxel, además de un chipset personalizado que potencia el procesamiento de inteligencia artificial, reforzando la seguridad y el desempeño del equipo durante toda la jornada.

En paralelo, Samsung presentó la serie Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro, enfocada en ofrecer su experiencia de audio Hi-Fi más avanzada hasta la fecha. Los nuevos auriculares incorporan cancelación activa de ruido mejorada, ecualización adaptativa y un diseño ergonómico desarrollado mediante modelado computacional basado en millones de datos anatómicos, con el objetivo de maximizar comodidad y estabilidad durante el uso diario.

Los Galaxy Buds4 Pro integran un woofer ampliado que mejora la profundidad sonora y permite reproducir audio de hasta 24 bits/96 kHz, mientras que las funciones inteligentes ajustan automáticamente el sonido según el entorno del usuario. Además, la integración con asistentes de IA y controles manos libres fortalece la interacción dentro del ecosistema Galaxy.

Ambos lanzamientos reflejan la visión de Samsung de avanzar hacia experiencias tecnológicas más intuitivas, donde smartphones y wearables funcionan de manera coordinada para acompañar las rutinas digitales de los usuarios. La compañía confirmó que los Galaxy Buds4 se lanzan junto con la serie Galaxy S26, reforzando una estrategia centrada en conectividad, personalización y movilidad inteligente.

Por su parte, Iván Spiess, gerente de Marketing de Samsung Paraguay, afirmó que los nuevos Galaxy S26 y Galaxy Buds4, ya están disponibles para preventa en todas las tiendas autorizadas de la firma como la del Shopping Mariano y delSol Shopping.

Igualmente, Spiess explicó que “si reservamos desde hoy hasta el 24 de marzo tenemos una promoción muy especial que es “Duplicá tu memoria”. Si yo estoy interesado, por ejemplo, en un teléfono con una memoria interna de un terabyte, yo necesito reservar el dispositivo con la memoria de 512 gigas, porque Samsung te duplica la memoria y te da el teléfono de un terabyte al mismo precio que uno de 512 gigas".

De la misma manera, los nuevos dispositivos están disponibles a través de las telefonías más importantes del país, en cuyos showrooms los interesados podrán ver y probar tanto los teléfonos como los auriculares. Mediante esta forma de compra los clientes pueden llevarse de manera gratuita regalos especiales.

También, Samsung recibe teléfonos como parte de pago a un competitivo valor de mercado y ofrece financiación hasta 18 meses mediante el Banco Itaú.