La Comilona de Teletón llega a tres puntos del país

La Comilona Alto Paraná se realizará el domingo 19 de abril, desde las 9:00, en la sede de la Gobernación de dicho departamento. Esta edición será especialmente emotiva, ya que cumple 10 años desde su primera realización en 2016.

En Asunción, el evento se llevará a cabo el domingo 10 de mayo, desde las 9:00, en la sede de Caja de Jubilados Bancarios. Se apunta a llegar a más de 100 stands. Un evento tradicional que une a las familias paraguayas y en esta oportunidad servirá para abrir la serie de festejos patrios.

Coronel Oviedo vuelve después de 13 años, por lo que prepara sus ingredientes para el reencuentro. En todo el departamento se celebró la noticia y ya se van preparando con sus mejores platos para llenar de sabores el domingo 5 de julio, en el Club de Coronel Oviedo. Se espera llegar a los 35 stands.