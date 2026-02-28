La versión SUV del Audi Q5 fue presentada en Ciudad del Este

La versión SUV del nuevo Audi Q5 destaca por su espacioso interior y detalles premium.

Durante el encuentro, Miguel Carrizosa, presidente del Grupo Diesa, junto a Alan Carrizosa, brand manager de Audi, compartieron detalles sobre la evolución del modelo e invitaron a los asistentes a disfrutar “la vida en modo premium”.

La versión SUV destaca por su amplitud interior y acabados cuidadosamente desarrollados, ofreciendo comodidad para cinco ocupantes y una capacidad de carga que alcanza hasta 1.510 litros con los asientos abatidos.

Equipada con un motor TFSI 2.0 turbo de 204 caballos de fuerza -y con una futura opción TDI de igual potencia y tracción quattro-, la propuesta apunta a un manejo firme y confiable tanto en trayectos urbanos como en rutas nacionales.

El habitáculo combina innovación y funcionalidad mediante el sistema MMI touch response, con pantallas duales de 11,9 y 14,5 pulgadas que integran Apple CarPlay, Android Auto y un asistente de voz optimizado, acompañados por iluminación ambiental LED configurable que realza la experiencia a bordo.

A esto se suman faros Matrix LED, que aportan identidad visual moderna y distintiva.

Por su parte, la variante Sportback añade un perfil más aerodinámico y deportivo, con silueta tipo coupé y techo descendente, sin perder practicidad gracias a un maletero de hasta 1.420 litros.

Comparte la misma motorización, pero incorpora detalles deportivos como llantas de 20 pulgadas, escapes dobles y un modo dinámico que acentúa la agilidad en la conducción.