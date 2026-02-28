Empresariales
28 de febrero de 2026 - 01:00

La versión SUV del Audi Q5 fue presentada en Ciudad del Este

Alan y Miguel Carrizosa en la presentación del SUV del Audi Q5.
El Grupo Diesa, representante de la marca alemana, realizó un encuentro con clientes en Ciudad del Este, en la terminal de Audi.

Por ABC Color

La versión SUV del nuevo Audi Q5 destaca por su espacioso interior y detalles premium.

Durante el encuentro, Miguel Carrizosa, presidente del Grupo Diesa, junto a Alan Carrizosa, brand manager de Audi, compartieron detalles sobre la evolución del modelo e invitaron a los asistentes a disfrutar “la vida en modo premium”.

La versión SUV destaca por su amplitud interior y acabados cuidadosamente desarrollados, ofreciendo comodidad para cinco ocupantes y una capacidad de carga que alcanza hasta 1.510 litros con los asientos abatidos.

Equipada con un motor TFSI 2.0 turbo de 204 caballos de fuerza -y con una futura opción TDI de igual potencia y tracción quattro-, la propuesta apunta a un manejo firme y confiable tanto en trayectos urbanos como en rutas nacionales.

El habitáculo combina innovación y funcionalidad mediante el sistema MMI touch response, con pantallas duales de 11,9 y 14,5 pulgadas que integran Apple CarPlay, Android Auto y un asistente de voz optimizado, acompañados por iluminación ambiental LED configurable que realza la experiencia a bordo.

A esto se suman faros Matrix LED, que aportan identidad visual moderna y distintiva.

Por su parte, la variante Sportback añade un perfil más aerodinámico y deportivo, con silueta tipo coupé y techo descendente, sin perder practicidad gracias a un maletero de hasta 1.420 litros.

Comparte la misma motorización, pero incorpora detalles deportivos como llantas de 20 pulgadas, escapes dobles y un modo dinámico que acentúa la agilidad en la conducción.