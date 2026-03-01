UPISA celebra 26 años impulsando la industria porcina nacional

UPISA celebra 26 años de trayectoria reafirmando su posición como referente en la industria porcina nacional, consolidando un modelo productivo basado en la integración, la eficiencia y la visión de largo plazo. Fundada en Itapúa en el año 2000 con el objetivo de unir a productores y cooperativas, la empresa marcó un cambio en la forma de producir, industrializar y comercializar carne porcina en Paraguay.

A lo largo de más de dos décadas, la compañía impulsó la creación de un clúster industrial integrado, orientado a sostener el crecimiento del sector mediante estándares de calidad, trazabilidad y organización productiva. Este proceso permitió transformar una iniciativa asociativa en un modelo de referencia nacional, contribuyendo además a la profesionalización de la actividad y al fortalecimiento de la confianza del consumidor.

El impacto de UPISA también se refleja en el desarrollo territorial, desempeñando un rol clave en la consolidación de Itapúa como polo productivo. La generación de empleo, la dinamización económica regional y la agregación de valor a la producción primaria mediante la industrialización forman parte de su legado empresarial.

En esta etapa de consolidación, la sostenibilidad ocupa un lugar central dentro de la estrategia corporativa. La empresa incorporó prácticas orientadas al cuidado ambiental, el tratamiento responsable de efluentes y el bienestar animal, entendiendo que la eficiencia productiva debe ir acompañada de una gestión responsable en todas las etapas del proceso.

En materia sanitaria y de calidad, UPISA opera bajo estrictos estándares y certificaciones, respaldados por su laboratorio de control y el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, lo que refuerza su confiabilidad tanto en el mercado local como en el exterior.

Al celebrar su aniversario número 26, la compañía reafirma los principios que guiaron su crecimiento —trabajo conjunto, responsabilidad y visión de futuro— proyectando la continuidad de un proyecto que busca seguir fortaleciendo una industria estratégica para el país.