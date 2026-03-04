Coca-Cola Paresa y Soluciones Ecológicas entregaron kits de seguridad a recicladores de base

La iniciativa busca mejorar las condiciones laborales de quienes cumplen un rol fundamental en la cadena de valor del reciclaje, contribuyendo diariamente a la recuperación de envases y al cuidado del medioambiente.

Los kits entregados incluyen remeras de trabajo, chaquetas, pantalones, zapatones, kepis, pilotines, guantes y bolsones, elementos esenciales para el desarrollo seguro de sus tareas diarias.

Además, se otorgaron 50 tarjetas del Club Sentí que se Puede de Fundación Paraguaya, una membresía que brinda beneficios como descuentos en comercios, cobertura de salud y sepelio, sorteos, funciones de cine y estadías en hoteles, entre otros servicios pensados para el bienestar del reciclador y su familia.

“Para Coca-Cola Paresa, este compromiso no es solo una meta ambiental, es también un compromiso social. Los recicladores de base son protagonistas fundamentales de este proceso, porque hacen posible que los envases tengan una segunda vida”, expresó Tania Peña, Gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.

“Con esta entrega buscamos acompañarlos, reconocer su trabajo y contribuir a mejorar sus condiciones laborales y de bienestar", agregó.

Esta acción se enmarca dentro de la alianza estratégica que Coca-Cola Paresa mantiene con Soluciones Ecológicas, organización social que promueve la gestión sustentable de residuos y la inclusión laboral de recicladores de base.

Actualmente, la red de EcoPuntos cuenta con 85 puntos activos en distintos puntos del país, consolidándose como una plataforma clave para la recuperación de materiales reciclables y el fortalecimiento de la economía circular.

Con esta entrega, ambas organizaciones renuevan su compromiso de seguir acompañando a los recicladores de base, reconociendo su trabajo como pieza clave para que los envases postconsumo vuelvan a convertirse en nuevas oportunidades.