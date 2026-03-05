Electroban realizó el sorteo de la promo “Juntos en el Mundial”

El sorteo se llevó a cabo en la casa central, sobre Acceso Sur casi Fernando Vergara, en presencia del CEO y presidente de la compañía, Hamza Damani, junto con varios colaboradores.

Ronald Richard Abegg Meza, de Fernando de la Mora, fue el feliz ganador.

Ronald compró un aire acondicionado en diciembre pasado, para su mamá que vive en Encarnación.

Electroban implementó esta campaña en sus más de 35 sucursales.

El CEO de la compañía señaló que la iniciativa forma parte de la estrategia comercial para fortalecer la relación con los clientes.

“En Electroban buscamos constantemente crear experiencias que conecten con nuestros clientes. Juntos en el Mundial no es solo una promoción, es una forma de agradecer la confianza que depositan en nosotros cada día al elegir productos HD Play con los cuales incluso ofrecemos cambio directo de ser necesario”, señaló.

El sorteo se realizó siguiendo la normativa vigente para promociones comerciales, con supervisión interna de la firma.

Participaron clientes de todo el país que realizaron sus compras tanto en tiendas físicas como en distintos canales de venta.

Electroban cuenta con más de 18 años de trayectoria en el mercado paraguayo, con presencia nacional con sus sucursales.

La empresa comercializa electrodomésticos, tecnología y productos de su marca HD Play.

Los clientes acceden a planes de financiación y servicios de atención posventa.

La compañía informó que continuará con campañas similares en diferentes períodos del año.