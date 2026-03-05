Noche Atlas reunió a clientes del sector agro en la Expo Canindeyú 2026

El evento contó con la participación del Presidente del banco, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, el Gerente General, Hernando Lesme, y el equipo Comercial de la entidad, quienes compartieron un espacio de cercanía y conversación directa con productores y empresarios de la región, con el objetivo de comprender sus necesidades y proyectar soluciones para el 2026.

“Queremos seguir construyendo relaciones cercanas y de confianza. Estar presentes en cada región nos permite conocer de primera mano lo que nuestros clientes necesitan para crecer y, por supuesto, Banco Atlas está para ofrecerles esas soluciones”, expresó el Presidente del banco.

Durante la Expo Regional Canindeyú, Banco Atlas también recibió el reconocimiento al mejor stand financiero, distinción que reafirma su presencia activa y su compromiso con el sector productivo. Con iniciativas como Noche Atlas, la entidad consolida su vínculo histórico y sólido con el rubro agro, acompañando el desarrollo productivo en las distintas regiones del país.

Sobre Banco Atlas S.A.

Banco Atlas es una entidad en crecimiento sostenido con más de 160.000 clientes y una cartera diversificada. Cuenta con 28 oficinas a nivel nacional y una plataforma digital robusta que facilita las gestiones de los clientes, siendo más del 66% de las transacciones realizadas de manera digital a través de su app y homebanking. Forma parte del Grupo AZETA, con más de 70 años de experiencia en diversos sectores de la economía