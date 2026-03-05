Presentación oficial del “Munich Ultra Paraguay Open 2026”

Para Cipriano Saenz, director de marketing de Munich, acompañar el torneo representa mucho más que una acción comercial.

“Para nosotros es un lujo, es una oportunidad espectacular de seguir apoyando el deporte”, afirmó.

Desde la perspectiva de la marca, el impacto trasciende el court.

“Creemos que estos eventos deportivos son un espectáculo y hacen que el deporte crezca, que aumenten los aficionados, que crezcan las marcas locales y además empuja la economía”, sostuvo Saenz.

En ese sentido, remarcó que el compromiso apunta a largo plazo. “No es solo una oportunidad de patrocinar un evento tan lindo como este, sino también de contribuir a que esto vaya creciendo en el tiempo y que dure muchísimos años más, y acompañarlo también desde nuestra marca”, reafirmó.

El vínculo entre Munich y el tenis no es casual. Según explicó el ejecutivo, la marca tiene una conexión natural con el público de deportes de raqueta.

“Como marca, tenemos un público importante dentro de los deportes de raqueta, y ahí está el tenis obviamente. No existe after después de una partida de tenis que no incluya un par de cervezas, y que esas cervezas sean Ultra”, expresó, aludiendo al hábito instalado en el ámbito amateur.

“Sabemos que nuestros consumidores también van a estos eventos. Acompañarlos en ese momento de disfrute, no solo cuando juegan sino también cuando ven su deporte favorito, para nosotros es importante”, añadió.