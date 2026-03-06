Raíces Real Estate y Zuba sellan alianza histórica y lanzan Zuba Park en Aquadelta

La iniciativa es el resultado del trabajo coordinado de la Asociación Distrito Norte, polo que impulsa el desarrollo residencial y el crecimiento económico en una de las áreas con mayor proyección del país.

Esta alianza es un hito en el desarrollo urbano del país, al integrar la solidez y trayectoria consolidada de ambas empresas con una visión innovadora orientada a las nuevas demandas del mercado.

“Es la consolidación de una visión compartida sobre cómo debe crecer el eje norte del área metropolitana, uniendo planificación y trayectoria para lograr una propuesta moderna y sólida”, destacó David Rodríguez Moreira, gerente general de Raíces Real Estate.

Desde la perspectiva institucional de la desarrolladora, Ernesto Figueredo, presidente de Raíces Real Estate, valoró la alianza como una oportunidad para fortalecer el concepto de comunidad planificada.

“Desde Raíces Real Estate estamos realmente muy contentos y entusiasmados con el equipo de Zuba por concretar esta alianza que tiene que ver con seguir construyendo comunidad", valoró.

“Aquadelta busca ser algo diferente: un espacio muy planificado para que la comunidad crezca y genere un entorno distinto”, expresó.

Asimismo, destacó que la experiencia acumulada en otros proyectos demuestra la importancia de la planificación urbana.

“En nuestros barrios, que hoy tienen entre 15 y 20 años, comprobamos que cuando la comunidad está planificada y ordenada, los cambios suceden mucho más rápido”, afirmó.

En esa misma línea, Figueredo señaló que Aquadelta representa una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo urbano.

“Aquadelta va a ser un antes y un después: un barrio donde se pueda vivir, construir, educar a los hijos, disfrutar del ocio y del comercio. También busca demostrar que desde el sector privado se puede impulsar una planificación que inspire a otras comunidades y desarrolladores a hacer mejor las cosas”, subrayó.

Invertir en el bienestar

Zuba Park nace como una opción residencial que busca redefinir el concepto de inversión inteligente, ya que va más allá de la posibilidad de adquirir un espacio propio.

El complejo apunta a optimizar el estilo de vida y proyectar el patrimonio en la zona norte, uno de los espacios con mayor valorización y potencial de crecimiento económico del departamento Central.

Asimismo, equilibra ciudad y naturaleza para elevar la calidad de vida.

Bajo esta premisa, se integra al entorno natural de Aquadelta y aporta un enfoque contemporáneo orientado a inversionistas jóvenes que buscan proyectar su futuro en una zona estratégica.

Para Alejandro Zuccolillo, CEO y fundador de Zuba, el proyecto representa la convergencia de dos visiones enfocadas en la construcción de comunidad y ecosistemas urbanos sostenibles.

“Es un momento de celebrar a dos empresas que tienen como pilar la comunidad y la creación de ecosistemas que aporten a la sociedad. Para nosotros es la primera vez que nos integramos a una organización con la experiencia urbanística de Raíces, que ha creado algunos de los ecosistemas más resilientes del Paraguay”, señaló.

El ejecutivo explicó que la propuesta combina planificación urbana con densificación inteligente para generar mayor vida comunitaria.

“La idea es sumar nuestra capacidad para traer más gente a vivir aquí. Se unen dos fuerzas: una que crea el entorno y otra que le da más vida a ese entorno”, indicó.

Zuccolillo también resaltó el valor diferencial del entorno natural donde se desarrollará el proyecto.

“Estamos en un lugar que parece un oasis dentro del Gran Asunción. Es un espacio protegido, controlado y bien planificado que ofrece calidad de vida a quienes buscan escapar del caos urbano y criar a sus hijos en un entorno seguro”, afirmó.

El complejo está concebido como un espacio de comunidad activa, diseñado para fomentar encuentros espontáneos, movimiento y experiencias compartidas.

Bienestar, diseño y funcionalidad conviven en una propuesta que entiende que el confort cotidiano ya no es un lujo, sino una prioridad.

Espacio privilegiado

Ubicado en una de las zonas de mayor expansión del área metropolitana, Aquadelta forma parte del crecimiento residencial que experimenta Limpio en los últimos años, impulsado por la instalación de nuevos negocios y la creciente demanda de viviendas en entornos seguros, con mayor contacto con la naturaleza y acceso ágil a Asunción, a solo 30 minutos de distancia.

El barrio cerrado integra infraestructura moderna con áreas naturales en una planificación de 200 hectáreas, que contempla lotes residenciales urbanizados, acceso controlado con sistema de seguridad perimetral y espacios de esparcimiento como bar de playa, Club House y área deportiva.

Además, el barrio contará con un área comercial que ofrecerá servicios de gastronomía, tiendas de conveniencia, estación de servicio y un hub educativo que incluirá un colegio con sistema pedagógico multilingüe —español, portugués, inglés y guaraní—, así como oficinas corporativas y un área comercial cuyas alianzas serán anunciadas próximamente.

El proyecto forma parte de la Asociación Distrito Norte, que nuclea a emprendimientos y actores del sector privado en Mariano Roque Alonso, Limpio y Luque, con el objetivo de articular esfuerzos con autoridades nacionales y la sociedad civil para fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad de vida en el eje norte.

En este contexto, la alianza entre Raíces y Zuba cobra mayor fuerza, ya que no solo amplía la propuesta de valor de Aquadelta, sino que fortalece el posicionamiento del eje norte como nuevo estándar de desarrollo urbano en Paraguay.

La primera torre de Zuba Park tendrá 80 departamentos, distribuidos en ocho pisos, con varias amenidades.

La venta en pozo ya está en marcha. Más datos en zuba.com.py y raices.com.py.