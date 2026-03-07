Electroban entregó premio de la promo “Juntos en el Mundial”

El acto fue encabezado por el CEO de la compañía, Hamza Damani, quien entregó el premio al ganador.

El beneficiado es Ronald Richard Abegg Meza, de Fernando de la Mora, quien regaló un acondicionador de aire a su madre que vive en Encarnación en diciembre del año pasado.

El premio incluye pasaje aéreo ida y vuelta desde Paraguay a San Francisco, estadía en el hotel Hilton San Francisco Union Square, traslados internos, entrada al estadio para el partido de la Selección Paraguaya y la gestión de los documentos necesarios para el ingreso a Estados Unidos.

Durante el acto, Hamza Damani, CEO de la firma, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el vínculo con los clientes.

Señaló que la empresa opera en un mercado competitivo y que busca mantenerse alineada a las necesidades del consumidor mediante propuestas comerciales y promociones especiales.

Por su parte, el ganador agradeció a la firma por la oportunidad.

Valoró la posibilidad de asistir a un encuentro de la Selección Paraguaya en una Copa del Mundo.

En la ocasión, la empresa distinguió a dos colaboradoras del área de ventas por su desempeño comercial.

Las funcionarias recibirán pasajes ida y vuelta a Estados Unidos, estadía, traslados, entrada al estadio y asistencia en la gestión de documentos para el viaje.

Las reconocidas son Norma Lezcano, con 14 años de trayectoria en la sucursal de Ciudad del Este, y Ana Franco, con siete años de labor en el área de ventas y residente en Capiatá.

Desde la compañía señalaron que la distinción forma parte de su política interna de incentivos al desempeño.